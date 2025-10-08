Concejal con bate, agresiones y vandalismo en McDonald’s marcaron protesta en Medellín

Un concejal con un bate, agresiones a manifestantes y un McDonald’s vandalizado: las imágenes de la movilización en Medellín. Imágenes tomadas de X

La jornada de protesta en apoyo a Palestina en Medellín finalizó con enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes. El concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, generó indignación al aparecer en la movilización con un bate, asegurando que estaba dispuesto a defender la propiedad privada.

La conducta del funcionario quedó registrada en un video que circula en redes sociales. En la grabación, Rodríguez afirma: “Así como ustedes rayan paredes, yo voy a defender a Medellín (…) pa’ ver si el resto de ciudadanos de esta ciudad se despiertan y ayudan a defenderla, porque a partir de este momento les declaro la guerra a todos ustedes”.

Le pido a la @PGN_COL investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista @AndresGuryRod

Este impresentable concejal le declaró "la guerra" a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz.

No solo abusa de la función pública, sino que incita a la violencia… pic.twitter.com/zbEbuk8tHN — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) October 8, 2025

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, compartió el video del concejal y pidió que fuera investigado. En su cuenta de X escribió: “Le pido a la @PGN_COL investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista @AndresGuryRod. Este impresentable concejal le declaró ‘la guerra’ a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos de vandalismo ocurridos en un local de McDonald’s, donde varias familias con niños quedaron atrapadas mientras manifestantes lanzaban objetos y pintaban grafitis en la fachada.

Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.

A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que… pic.twitter.com/dCDY2S078s — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo. En ese momento intervinimos como autoridad”, dijo el mandatario local.

Durante la noche también se conocieron denuncias de agresiones contra manifestantes. Un video muestra a un hombre recibiendo golpes por parte de varias personas que portaban prendas de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Sobre estos hechos, el presidente Gustavo Petro advirtió: “El Gobierno Nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley”.

El gobierno nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley pic.twitter.com/2MPADXTk9i — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

En un balance preliminar, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, denunció además ataques con pintura contra funcionarios de la entidad. Hasta el momento no se tiene un reporte consolidado de daños.