Exfiscal Angélica Monsalve va a juicio disciplinario por “obstruir a la justicia”: aquí los detalles

La W conoció en primicia que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló pliego de cargos en contra de la exfiscal Angélica Monsalve y la llamó a juicio disciplinario por omisión de denuncia.

En el documento de 16 páginas conocido por W Radio, se cuestionó que la fiscal procesada haya denunciado públicamente supuestas presiones para no imputar cargos a los hermanos Ríos Velilla por unos supuestos hechos de corrupción, en las cuales además vinculó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, y se negara a entregar las pruebas.

Así lo denunció el hoy polémico fiscal Gabriel Jaimes en su momento, quien estaba a cargo de investigar las supuestas presiones, que serían un delito, y terminó compulsando copias a la Comisión de Disciplina Judicial porque Monsalve se rehusó a entregar las evidencias de sus denuncias, aunque en reiteradas ocasiones se le solicitó.

Para la Comisión, en el auto de formulación de pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario, la actitud asumida por Monsalve resulta abiertamente reprochable por su falta de colaboración con la justicia rehusándose a cumplir su deber de denunciar.

“La funcionaria investigada, probablemente desconoció la obligación de denunciar y colaborar con la administración de la justicia, además de haber omitido la entrega de los elementos probatorios y/o evidencia física que pudieran establecer las presuntas presiones e influencias indebidas, que ella expuso públicamente” indica el auto.

Según la decisión, Angélica Monsalve tampoco acreditó las supuestas pruebas de que su traslado al Putumayo tuviera relación con las presiones por querer imputar a los Ríos Velilla.

“Con plena certeza se puede señalar que era conocedora que su omisión constituía una conducta antijurídica, contraria a derecho y no obstante de ello, de manera voluntaria se abstuvo de cumplir con los deberes y obligaciones que tenía como servidora judicial, no sólo en denunciar una vez conoció de la comisión del delito y del cual al parecer ella misma fue víctima, sino haber generado obstrucción a la justicia”, se lee.

