Registraduría tendría que permitir la inscripción de comité de Daniel Quintero: CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) devolvió a la Registraduría la consulta que hizo el registrador Hernán Penagos sobre la inscripción del comité recolector de firmas del precandidato presidencial Daniel Quintero, pues el asunto no es de su competencia.

Por eso, según dijeron, la Registraduría debería permitir la inscripción del comité de Quintero y una vez se realice, sí podrían estudiar de fondo el caso en el organismo electoral.

Al respecto, el exalcalde de Medellín ya reaccionó y dijo que “después de este fallo del CNE esperamos que la Registraduría no busque más excusas para evitar mi inscripción como candidato a la Presidencia”.

La resolución del CNE señala lo siguiente: “el asunto materia de consulta es competencia del registrador nacional del estado civil o el registrador delegado en lo electoral. En consecuencia, damos traslado por competencia de la petición indicada”, dijeron.

Es de mencionar que el comité se iba a inscribir este martes, 28 de octubre, bajo el nombre de Independientes, pero no se le permitió su inscripción ni su ingreso a la Registraduría.

Es de mencionar que la viabilidad de la inscripción de su candidatura por otro movimiento estaría en entredicho, pues apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico y alcanzó a ser avalado por esa coalición. Por lo que, participar en un nuevo proceso, podría significarle doble militancia.