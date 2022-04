La FLIP pidió celeridad en investigación por el asesinato del periodista Edison Molina

La Fundación para la Libertad de Prensa le pidió celeridad a la Fiscalía en esclarecer el asesinato del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia.

Según señaló esa Fundación, la investigación adelantada por el ente acusador no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.

De manera especial, la FLIP le pidió a la Fiscalía conformar un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solucionarlas.

“A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación”, aseguró en un comunicado.

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo, donde realizó más de 60 denuncias contra la administración municipal, por posibles hechos de corrupción. Como represalia, enfatizó la FLIP, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente, ni se adoptaron medidas de protección.

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina.