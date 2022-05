Fin de semana de fútbol: día, hora y resultados de los colombianos en las principales ligas de Europa

Duvan Zapata del Atalanta (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo

Se acerca el final de temporada en las principales ligas de Europa y varios jugadores colombianos sigue en la pelea por un título en los países en donde juegan o luchan por mantener la categoría.

Con el gran momento deportivo que vive Luis Díaz, Liverpool lucha por superar al Manchester City en la Premier League.

Por su parte, el Atalanta, con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, tiene la obligación de ganar ante el Spezia para seguir en la pelea por un cupo en Europa League o Conference League.

Vea a continuación el calendario de los partidos de los futbolistas colombianos para este fin de semana:

Premier League

- Liverpool vs. Tottenham: sábado 7 de mayo a la 1:45 de la tarde, hora Colombia (Luis Díaz y Davinson Sánchez).

- Leicester City vs. Everton: domingo 8 de mayo a las 8:00 de la mañana, hora Colombia (Yerry Mina).

Serie A

- Torino vs. Napoli: Con David Ospina como titular y figura en varias oportunidades, el Napoli ganó 1-0 este sábado en la mañana (hora Colombia).

- Spezia vs. Atalanta: domingo 8 de mayo a las 5:35 de la mañana, hora Colombia (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel).

La Liga

- Cádiz vs. Elche: Aunque Johan Mojica, el máximo asistidor de la temporada no jugó, el colombiano Helibelton Palacios fue titular, pero junto con su quipo no pudo evitar la derrota 2 por 0 del Elche en el partido de este sábado 7 de mayo a las 11:30 de la mañana, hora Colombia.

- Getafe vs. Rayo Vallecano: domingo 8 de mayo a las 7:00 de la mañana, hora Colombia (Radamel Falcao).

Bundesliga

- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: domingo 8 de mayo a las 8:30 de la mañana, hora Colombia (Rafael Santos Borré).

Eredivisie

- Feyenoord vs. PSV: domingo 8 de mayo a las 9:45 de la mañana, hora Colombia (Luis Sinisterra)