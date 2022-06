Rodolfo Hernández confirma que será independiente ante el gobierno de Gustavo Petro

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández reapareció y confirmó que se posesionará en el Senado de la República.

Igualmente, reconoció a Gustavo Petro como legítimo ganador de la contienda electoral.

“Asumir una posición de independencia a su gobierno me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía”, señaló.

También se mostró confiado en que la convocatoria del presidente electo, Gustavo Petro, a un gran Acuerdo Nacional sea verdadero.

“Y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país reclama profundos cambios cimentados en los más claros valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991, como el respeto a la propiedad privada, el respeto a los derechos adquiridos, el combate frontal a la corrupción, la reducción inaplazable de la pobreza, el cese a la polarización y el respeto a los opositores”, agregó.

Finalmente, aclaró que no pondrá en tela de juicio los resultados de la segunda vuelta presidencial.