“Ese esparadrapo me baja mucho el estrés”: Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional

En diálogo con Peláez y De Francisco en La W estuvo el técnico Hernán Darío Herrera, campeón de la liga colombiana con Atlético Nacional, donde se mostró muy feliz por haber conseguido el decimoséptimo título del equipo ‘verde de la montaña’.

El técnico paisa comenzó la conversación recordando su paso por América de Cali, cuando fue llevado por el ‘médico’ Ochoa para “debilitar a Nacional”, según la opinión de un oyente y del ‘doctor’ Peláez. “Sí yo ‘chupé’ mucha banca pero me fue bien, yo no me puedo quejar de América, aprendí mucho y pude estar en una final de Copa Libertadores”, comentó entre risas Herrera.

“Estoy más contento, ahora sí puedo hablar lo que quiera”, comentó el técnico al hablar de su época como jugador de Nacional. “Yo, ahora tuviera un jugador como (César) Cueto, estaría feliz”, rememoró. “Esos jugadores de antes si que eran un fenómeno casi todos”, añadió.

Junto con Martín y el ‘doctor’ Peláez, el ‘profe’ Herrera comparó a varios jugadores actuales con esos jugadores de los años ochenta “rápidos y corpulentos”. Reconoció el trabajo de jugadores como Ibarguen y Lucumí del Tolima o Andrés Gómez de Millonarios. “Son los típicos jugadores colombianos. Le debemos meter los ‘libros’ en la cabeza a esos jugadores pícaros y gambeteadores para que en poco estén en Europa”.

El técnico campeón del torneo apertura de la Liga colombiana confirmó que se encuentra en negociaciones con la directiva del equipo paisa para continuar dirigiendo a Nacional. “Yo tengo contrato con Nacional, pero uno como entrenador principal quisiera otra cosa. Pero yo creo que con los directivos y el presidente no hay problema de arreglar esa situación”, afirmó Herrera.

Antes de terminar la entrevista, el ‘doctor’ Peláez le preguntó al técnico sobre el esparadrapo que se le ve llevando en la mano en los partidos. “Nosotros nos criamos con argentinos, paraguayos y uruguayos; ellos eran bien cabaleros”, afirmó. “Ese esparadrapo me baja mucho la tensión, el estrés”, añadió.