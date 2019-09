Andi del Futuro esta en desacuerdo con rechazo a proyecto de pagos justos

La W conoció un pronunciamiento de la Junta Directiva de la ANDI Del Futuro (ADF), programa de emprendimiento de la ANDI, en donde se señala el desacuerdo y el no conocimiento del rechazo del gremio a los proyectos de ley sobre pago a plazos justos de grandes empresas a proveedores. A pesar de que en los micrófonos de esta emisora, Bruce Mac Master, presidente del gremio, dijo que el pronunciamiento era apoyado por la ADF.

Además señalan que pidieron eliminar un Tweet que nunca salió de la opinión de ADF, pero que se trinó mostrando el apoyo a los pronunciamientos hechos por Mac Master, criticando el proyecto por traer consecuencias económicas muy graves.

El pronunciamiento dice lo siguiente:

"El día de ayer la ANDI envió un comunicado al Congreso de la República rechazando la ley de plazo justos, después entrevistaron en La W al presidente de la ANDI, el señor Bruce Mac Master, y dentro de las cosas que dijo es que el comunicado había teniendo en cuenta a los 350 miembros de ADF.



Quiero aclarar que la Junta Directiva de Bogotá, no fue consultada ni informada de esto, nos enteramos por un tweet de La W, y la mayoría de los miembros de la junta por no decir todos porque no he podido hablar con algunos que están fuera del país, ninguno está de acuerdo, ninguno fue consultado, la ANDI en este caso nos falló, y nos pasó por encima.

Adicionalmente después de todo el alboroto armado, la mayoría de miembros de Junta solicitamos una reunirnos urgente con los directivos de la ANDI para que nos explicaran y acordamos con los funcionarios de ANDI y ADF estructurar un documento respuesta y fijar una posición desde ADF. Para sorpresa nuestra en horas de la tarde desde la cuenta oficial de ADF se publicó un mensaje de apoyo a la ANDI rechazando el proyecto de plazos justos, después de solicitar innumerables veces que quitara el tweet ya que no era la postura de ADF hicieron caso omiso a la solicitud de la junta y el tweet se mantiene hasta ahora, en un completa falta de respeto a la Junta Directiva y a ustedes quienes representamos".

