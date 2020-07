Así serán los lineamientos para realizar pruebas de COVID-19 en Colombia

El Ministerio de Salud publicó los lineamientos que debe seguir el personal de salud para la aplicación de pruebas de coronavirus.

Actualmente, existen en el país varios tipos de pruebas: en primer lugar, están las diagnósticas, que son las PCR y las de antígenos. En segundo lugar, se encuentran las pruebas no diagnósticas, es decir, aquellas que no pueden determinar si alguien está infectado o no con el virus, que son conocidas como “pruebas rápidas de anticuerpos”. En tercer lugar, se encuentran las pruebas de Quimioluminiscencia.

Cada una de estas pruebas tiene un uso específico y debe cumplirse a cabalidad en el territorio nacional. Por ejemplo, las PCR de deben utilizar para determinar si una persona tiene o no el virus, mientras que las pruebas rápidas se usan para estudios de seroprevalencia o por orden médica en un paciente, con fines específicos. Por esta razón, estos últimos test ya no son de venta libre y sólo serán usados con fórmula.

Llama la atención que el Gobierno Nacional haga esta aclaración sobre las pruebas rápidas o Serológicas cuatro meses después de haber aprobado la comercialización de estas en el mercado colombiano a manos de grandes laboratorios.

¿Pruebas de antígenos?

Este 23 de julio, el Ministerio de Salud anunció que va permitir la realización de pruebas de antígenos que confirman la existencia del virus y funcionan para los primeros 11 días de la infección.

Según la cartera de Salud, las pruebas de antígenos detectan las proteínas del virus con una velocidad 10 veces mayor a la de la prueba PCR.

“Captan esas partículas con menos de 1.000 copias del virus, a diferencia de la RT-PCR que requiere al menos 10 veces más de copias para detectar el material genético. En menos de 30 minutos se obtiene el resultado y tiene facilidad en su uso y en la implementación en los laboratorios”, precisó el Ministerio.