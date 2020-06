Como “asquerosamente irresponsable” calificó Juan C. Buitrago señalamientos en su contra

El general en retiro Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, calificó de "infamia" y de "ciencia ficción" las declaraciones de algunas personas en su contra que, además, lo señalan de estar dirigiendo un atentado contra un expresidente de la República.



“Las infamias que me endilgan de tener vínculos con el régimen de Maduro y los cubanos, y de estar dirigiendo un atentado contra un expresidente de la República financiado por estos dos regímenes, así como de la existencia de generales de la República infiltrados por el Sebin, no solo es ridículo, parece de ciencia ficción, esto no lo cree nadie, ni siquiera el círculo más cercano de quien lo ha denunciado. Tampoco la oposición venezolana. Y menos las autoridades americanas. Estos me conocen, son testigos de excepción y saben que no es cierto”, aseguró el general en retiro Juan Carlos Buitrago

Le puede interesar:

Manifestó que los señalamientos sólo buscan anular a quienes como el han perseguido frontalmente la delincuencia en el país.



“Todo esto está como para una serie de Netflix que titularía ‘asquerosamente irresponsable" y que, más bien, busca anular a quienes hemos perseguido frontalmente y sin descanso las mafias del contrabando, el lavado de activos y el régimen de Maduro”, afirmó el alto oficial



Finalmente, indicó que tras estos señalamientos expusieron su identidad y pusieron en riesgo su integridad y la de su familia al convertirlo en blanco del régimen del vecino país.



“Más grave aún, develaron y expusieron mi identidad, la de un general de la República que ha liderado operaciones de alto riesgo en materia de contrainteligencia de estado, con información clasificada de ultra secreto y colocando en peligro mi vida e integridad y la de mi familia al convertirme en blanco del régimen del vecino país”, puntualizó el exdirector de la Polfa.