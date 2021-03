Congresistas de coalición de Gobierno opinan sobre el proyecto para ampliar periodos

La senadora Paloma Valencia manifestó que “categóricamente no estoy de acuerdo, es absolutamente irrespetuoso a la democracia y es inconstitucional”.

María El Rosario Guerra dijo que “no estoy de acuerdo con aquellos proyectos de ley que buscan ampliar el periodo de los mandatarios. Ahora mismo son los colombianos los que más están pensando en cómo salimos adelante en este momento de dificultad”.

Ricardo Ferro indicó que “no estoy de acuerdo con que se amplíe el periodo de cualquier funcionario. No solo atenta contra la democracia colombiana, sino contra la confianza de los colombianos. No se puede violar un mandato entregado por el pueblo”.

Paola Holguín señaló que “me parece un proyecto antidemocrático que pone en riesgo la institucionalidad. El voto es para un periodo definido. Lo que sí se debe mirar es eliminar las elecciones atípicas, pero no está bien que las personas se queden más allá al periodo por el que fueron elegidos”.

Juan Diego Gómez no comparte este proyecto “porque me parece que cambiar las reglas de juego cuando ya el periodo ha iniciado no es bueno”.

John Milton Rodríguez explicó que “la voluntad del pueblo colombiano, la constitución y la ley merecen respeto”.