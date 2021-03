Fuimos elegidos hasta el 7 de agosto de 2022, respetamos la democracia: Marta L. Ramírez

El Gobierno se refirió al acto legislativo que busca alargar el periodo del presidente Iván Duque, y de los actuales congresistas de la República, hasta el 2024.

En contexto:

“Fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto de 2022, ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia”, trinó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Y añadió que las preocupaciones y prioridades del Gobierno son: la vacunación, la reactivación y repotenciación económica, y la inclusión de la población informal.

Lea también: Estos son los congresistas que firmaron el proyecto que amplía periodos

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que este no es un proyecto del Gobierno, no lo apoyan, no está en la agenda y que el presidente Iván Duque ha dicho claramente que su periodo irá hasta el 7 de agosto del próximo año.

Incluso resaltó que los coautores de la reforma no son del Centro Democrático.