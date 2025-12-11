“El presidente de Panamá es un ridículo”: Maduro sobre mediación de Mulino

Durante una marcha convocada por el oficialismo en Venezuela este 10 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Estas declaraciones se conocen después de que Mulino ofreciera mediar en la crisis que existe entre Venezuela y Estados Unidos, así como recibir a algunos funcionarios del chavismo.

A la pregunta que le hizo W Radio sobre este ofrecimiento, Maduro se limitó a decir que el presidente panameño era un “ridículo y se fue a hacer el ridículo a Oslo”.

Durante el acto, Maduro también arremetió contra el presidente de Argentina, Javier Milei, señalando que tanto al argentino como a Mulino “les dio diarrea” en Oslo al ver, según él, las protestas que dijo se hicieron en contra del Nobel a María Corina Machado.

