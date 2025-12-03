Internacional

Maduro dijo que conversación con Trump fue “cordial” y “en un tono de respeto”

El presidente venezolano afirmó haber hablado con Trump hace diez días en medio de la tensión entre Washington y Caracas.

Donald Trump y Nicolás Maduro. FOTO: Getty Images

Donald Trump y Nicolás Maduro. FOTO: Getty Images

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles 3 de diciembre que, hace “unos diez días”, conversó por teléfono de manera “cordial” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad