Maduro dijo que conversación con Trump fue “cordial” y “en un tono de respeto”
El presidente venezolano afirmó haber hablado con Trump hace diez días en medio de la tensión entre Washington y Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles 3 de diciembre que, hace “unos diez días”, conversó por teléfono de manera “cordial” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.
Noticia en desarrollo...
