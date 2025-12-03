Maduro dijo que conversación con Trump fue “cordial” y “en un tono de respeto”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles 3 de diciembre que, hace “unos diez días”, conversó por teléfono de manera “cordial” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.

Noticia en desarrollo...

#Internacional | Nicolás Maduro finalmente se refirió a la llamada con el presidente Trump: “Fue en un tono de respeto, incluso puedo decir que hasta cordial. Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, bienvenido”. pic.twitter.com/awW1DGcAFp — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 3, 2025

