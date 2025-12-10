Maduro afirmó que vienen tiempos de unión con Colombia en medio de tensión con EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles 10 de diciembre, que vienen tiempos de unión con Colombia para hacer la “verdadera revolución bolivariana”, en medio de la tensión con Estados Unidos que mantiene un despliegue naval y militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como una “amenaza”.

“Se acercan tiempos de unión gran colombiana, de unión bolivariana, lo sé, lo presiento en mi corazón que los tiempos que vienen, los tiempos que se acercan, los tiempos que se anuncian, son tiempos para la unión para hacer la verdadera revolución bolivariana, para la unión para la emancipación de toda Suramérica”, expresó Maduro en una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario señaló, dirigiéndose a Colombia, que “más temprano que tarde” hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por Venezuela y Colombia entre 1819 y 1831, para, añadió, la “emancipación de toda Suramérica”.

“Nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, está listo para refundar desde nuestras tierras la gran unión bolivariana y gran colombiana de tiempos eternos, de siglos eternos”, agregó Maduro.

Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión entre su país y naciones como Colombia, Brasil y México en momentos de tensión por la movilización aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia: nosotros estamos listos en Venezuela para la unión de nuestros pueblos (...). Estamos listos, presidente (Gustavo) Petro, para unirnos; estamos listos, presidente (Luiz Inácio) Lula, para unirnos; presidenta Claudia (Sheinbaum) para unirnos”, manifestó la funcionaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Petro que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra Venezuela.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó el líder estadounidense.

Trump pone así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha causado la muerte de más de 80 tripulantes.

El gobernante estadounidense ha prometido en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las que considera “amenazas” de Washington y a alistarse en las milicias ciudadanas.

Escuche W Radio en vivo: