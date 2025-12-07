Petro comparó masacre de las bananeras con posible intervención militar de EE.UU. en Colombia

Durante su visita al departamento del Magdalena donde entregó el Eje Vial de la Variante en Ciénaga y realizó un acto de conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras, el presidente de la República Gustavo Petro, aseguró que hoy Colombia vive un riesgo similar al de “aquella época”.

El mandatario aseguró que la advertencia del Gobierno de Donald Trump de un ataque al narcotráfico en territorio colombiano es similar a lo que se vivió hace casi un siglo cuando los trabajadores de la United Fruit Company fueron masacrados.

“Eso parece que hoy fuera similar, se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión y del mismo país si el presidente no dice o hace lo que allá quieren”, aseguró el presidente.

El presidente colombiano también hizo un llamado a los países de América Latina, aseguró que la unidad de los pueblos es necesaria para defenderse.

Horas antes, la Cancillería rechazó cualquier insinuación de ataques militares dentro del territorio colombiano, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, quien condenó cualquier acción tras la publicación de The Washington Post sobre bombardeos de EE.UU. cerca del Pacífico colombiano.