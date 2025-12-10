El presidente Petro propuso una amnistía general y un Gobierno de transición en Venezuela

El presidente de la República, Gustavo Petro, advirtió que ante una posible agresión externa, la defensa de Venezuela no puede limitarse al alistamiento militar, sino que requiere “una revolución democrática”.

Según el mandatario colombiano, “es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”, por lo que insistió en que la salida a la crisis venezolana debe partir de una amnistía general, no del aumento de cárceles ni de detenciones. “ Es una amnistía general no extender la cárcel”.

Petro recordó que los pueblos europeos vencieron la invasión de Hitler gracias a un gran pacto político y social que garantizó participación de los trabajadores en las ganancias, seguridad social y mejores salarios en la posguerra.

Sostuvo que los ejércitos de Estados Unidos, la Unión Soviética y las resistencias europeas triunfaron porque tenían la certeza de que Europa sería más democrática.

En ese sentido, el presidente afirmó que “el problema de Venezuela es más democracia” y afirmó que llegó la hora de promover un gobierno de transición incluyente, con participación de “todos y todas”.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”.

Esto fue lo que propuso el presidente Gustavo Petro:

#ATENCIÓN | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) propone una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/viNAap3z57 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 10, 2025

Escuche W Radio en vivo: