Un espacio aéreo no lo puede cerrar un presidente extranjero: Petro sobre tensión EE.UU. - Venezuela

El mandatario colombiano cuestionó la advertencia hecha por Trump para que no sobrevuelen el vecino país.

Gustavo Petro. Nicolás Maduro y Donald Trump. FOTO: Getty Images

Alejandro Arteaga

En medio de la tensión que nuevamente vive Estados Unidos y Venezuela debido a la advertencia realizada por el presidente norteamericano para restringir los vuelos en el país vecino, el presidente de la República Gustavo Petro cuestionó la decisión.

“Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra Nación?”, afirmó.

Petro dijo que este tipo de anuncios vulneran la soberanía y el derecho internacional.

“Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI esta fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de “derecho internacional.”, comentó.

Gustavo Petro, quien envió el mensaje a través de su cuenta en X, aseguró que “hablo como presidente de la CELAC y de la República de Colombia”.

