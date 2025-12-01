Petro pidió a Donald Trump “aceptar que los venezolanos se reúnan para profundizar la democracia”

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde confirmó que sostuvo una conversación con Nicolás Maduro la semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. reaccionó a través de su red social X, donde aseguró que Trump, debería aceptar un encuentro entre los diferentes actores políticos del vecino país para encontrar una salida democrática.

Lea más: “Invito a Trump a visitar mi país, nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína”: presidente Petro

Petro dijo que el encuentro podría ser en Venezuela, e incluso, ofreció a Colombia.

“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena , para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, aseguró.

Lea también: Un espacio aéreo no lo puede cerrar un presidente extranjero: Petro sobre tensión EE.UU. - Venezuela

Estas declaraciones se registran en medio de las tensiones entre los dos países por el cierre del espacio aéreo en Venezuela declarado por el presidente Trump, que fue rechazado por el régimen de Nicolás Maduro.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

En la conversación entre Trump y Maduro se habría contemplado una reunión; sin embargo, el presidente norteamericano no entregó mayores detalles de la llamada telefónica.

Escuche W Radio en vivo: