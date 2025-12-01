Petro pidió a Donald Trump “aceptar que los venezolanos se reúnan para profundizar la democracia”
El presidente Gustavo Petro, incluso, ofreció a Cartagena para que “los venezolanos, en sus diferentes posiciones, se reúnan para que encuentren los caminos para profundizar la democracia”.
Tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde confirmó que sostuvo una conversación con Nicolás Maduro la semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. reaccionó a través de su red social X, donde aseguró que Trump, debería aceptar un encuentro entre los diferentes actores políticos del vecino país para encontrar una salida democrática.
Petro dijo que el encuentro podría ser en Venezuela, e incluso, ofreció a Colombia.
“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, aseguró.
Estas declaraciones se registran en medio de las tensiones entre los dos países por el cierre del espacio aéreo en Venezuela declarado por el presidente Trump, que fue rechazado por el régimen de Nicolás Maduro.
En la conversación entre Trump y Maduro se habría contemplado una reunión; sin embargo, el presidente norteamericano no entregó mayores detalles de la llamada telefónica.
