“Allá Milei”: Petro dijo que rechazó la compra de los F-16, que sí adquirió Argentina, porque eran usados

En un consejo de ministros adelantado en la noche de este miércoles 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro justificó la adquisición de los aviones suecos Gripen, decisión que, según indicó, fue ampliamente criticada por sectores de prensa que defendían la compra de F-16 “de tercera mano”.

“El F-16 viejo que defendió la prensa se lo acaban de vender a Argentina. Los viejos, allá Milei (…) Yo rechacé esa propuesta porque los Gripen son nuevos, se comparan con los F-35”, como señaló.

A su vez, indicó que estos aviones tienen capacidad de disparo y que su única limitación es que no pueden aterrizar en un portaaviones, algo que sí hacen los F-35: “Pero nosotros no tenemos portaaviones, y no sé cuándo la Armada haga uno”.

Petro explicó que en la negociación con Saab existe un capítulo denominado Offset, una figura de compensación tecnológica e industrial al país por la compra de armamento. Allí, como aseguró, se incluyó la dotación tecnológica y la restauración parcial de la torre central del hospital San Juan de Dios.

“No le cuesta a la Nación una partida diferente; lo pagamos en el pago que se hace por los aviones a la empresa que los fabrica”, sostuvo el mandatario, al explicar que estos recursos no provienen directamente del presupuesto destinado al proyecto del hospital.

El presidente añadió que Suecia tiene desarrollos avanzados en tecnología para salud. Según Petro, este componente del acuerdo no ha sido entendido por varios congresistas: “No son capaces de entender que los modelos de salud en Europa son mejores que los de Estados Unidos y no son privados”.

El jefe de Estado cerró señalando que estos cambios estructurales deberán ser discutidos por el poder constituyente que impulsa su gobierno.

