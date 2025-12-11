Petro invitó a Trump a Colombia: dijo que “es un hombre muy desinformado” del país

Durante el consejo de ministros de este 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras sus declaraciones entregadas al corresponsal de W Radio en Washington sobre la lucha antidrogas, en las que advirtió que “es el siguiente”, y que “va a meterse en grandes problemas si no reacciona”.

Al respecto, Petro invitó a Trump a que visite Colombia: “No espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen y cómo incautamos drogas”.

Así también, aseguró que “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”, lo cual consideró “una lástima, porque desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína” y agregó que “sus interlocutores lo engañan por completo”.

#NoticiaW | “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, sus interlocutores lo engañan por completo”, asegura el presidente Petro. pic.twitter.com/t63l9RHSAt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 11, 2025

Noticia en desarrollo...