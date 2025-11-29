“Nos vieron cara de pendejos”: Petro defendió compra de Gripen y criticó oferta de F-16 de EE.UU.

En una alocución este viernes 28 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la controversia por la compra de los aviones Gripen a Suecia y las críticas alrededor de una supuesta oferta estadounidense que habría sido desestimada por su Gobierno. El mandatario sostuvo que la información que ha circulado en algunos sectores políticos “es falsa” y explicó los detalles técnicos de los documentos que se han hecho públicos.

Según Petro, la carta presentada como prueba de un “mal negocio” no correspondía a una oferta definitiva. “No es sino una oferta no vinculante. Esto lo entregaron en noviembre de 2022; yo apenas me estaba instalando en el Gobierno”, señaló.

Añadió que se trata de una confusión entre dos instrumentos diferentes: la PIA y la LOA. “Ahí lo dice. La LOA (letter of offer and acceptance) es la que adecua el presupuesto final y sobre esa es que se hace el negocio. Aquí cogieron la PIA y la confundieron con la LOA”, explicó.

El presidente criticó que esa información se hubiera usado para señalar supuestas irregularidades en la compra de los nuevos aviones. “Cómo un dirigente de extrema derecha que quiere gobernar al país, o un periodista que se supone debe ser serio con la información, coge esta carta y la hace aparecer como prueba de que nos robamos un poco de plata comprando aviones modernos, nuevos y listos para el combate”, afirmó.

Petro aseguró que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración sí tomó la decisión de renovar la flota aérea. “Ustedes, señores, que han gobernado este país durante siglos, no fueron capaces de cambiar una flota vieja israelí de cincuenta años. No pensaban en la vida de los pilotos ni de los soldados”, dijo.

En ese contexto reveló una conversación que, según él, sostuvo con Francisco Palmieri, entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, sobre la oferta de los F-16. “Le pregunté al embajador dónde estaba el valor de F-16 nuevos. Nunca hubo eso, porque siempre ofrecieron F-16 de segunda y tercera mano”, relató. Y añadió “Yo no voy a poner a los pilotos de Colombia en unos aviones que se pueden caer solo porque nos venden chatarra y nos vieron cara de pendejos, con el perdón de ustedes”.

Frente a la compra de los Gripen, Petro insistió en que se trata de una decisión técnica y transparente. “La Fuerza Aeroespacial Colombiana puede tener la certeza de que los técnicos que decidieron que ese avión servía magníficamente a Colombia saben que, primero, ni un dólar robado; y segundo, la máxima eficiencia tecnológica para el combate”, subrayó.

El presidente también relacionó esta decisión con su visión sobre la paz. “Ojalá no haya más combates en Colombia, ojalá haya paz. Pero si no, las mejores armas en manos de la fuerza pública para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía”, afirmó.

“Eso es lo que hemos hecho. Aquí no estamos robando. Aquí tienen ustedes, por fin, después de medio siglo, una flota decente, poderosa y de alta tecnología para la defensa de Colombia”, concluyó.