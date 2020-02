Dios los bendiga, les deseo lo mejor: Duque a tripulación que viajó a Wuhan

Durante la escala que hizo el avión en la base aérea Scott, de la ciudad de San Luis, Estados Unidos, también habló con el médico del Instituto Nacional de Salud, Jorge Luis Díaz.



“Dios los bendiga y les deseo lo mejor en esta tarea. De verdad, ustedes son héroes que merecen todo el aplauso de nuestro país”, les dijo.



El mandatario le agradeció al coronel por su “acto de valentía y de apoyo a Colombia” y le pidió extenderle a toda la tripulación su admiración y gratitud.



“Estaré muy atento, no solamente hablando con ustedes, sino además esperándolos acá con ansiedad para hacerles el reconocimiento que se merecen”, resaltó.



Además, les notificó que los esperará en la Casa de Nariño para rendirles el homenaje por su patriotismo y solidaridad.



“Usted sabe, además, mi compromiso con el Instituto, que vamos avanzando en la certificación. Me siento muy orgulloso de que ustedes hayan sido reconocidos como epidemiólogos de las mejores condiciones en el mundo. Eso para Colombia es un gran triunfo. Estaremos no solamente orando por ustedes, sino esperándolos con mucha ansiedad”, le dijo al doctor Díaz.