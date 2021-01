¿Es seguro que los niños regresen a los jardines infantiles?

En Bogotá se está promoviendo el movimiento de la Revolución de los Columpios, un colectivo de padres de familia y dueños de jardines infantiles que luchan por volver a la presencialidad en la educación y atención a la primera infancia. Aunque desde este movimiento argumentan que las cifras de contagios en los jardines son casi nulas y que ya establecieron todos los protocolos para poder continuar con los procesos educativos presencialmente, ni el Distrito, ni el Ministerio de Salud les permitirá volver por ahora.

Paola Grisales, representante del movimiento la Revolución de los Columpios y rectora del jardín Las Cometas, comentó que “en la segunda ola las experiencias y cifras no las han tenido en cuenta. Tenemos una controversia porque las inversiones en tiempo y dinero fueron muy grandes, tuvimos a una comunidad muy comprometida”.

“Yo me pregunto si es más seguro ir a restaurantes o que los niños vayan al jardín. Los efectos de los encierros en los niños son devastadores”, indicó Grisales.

Grisales explicó que están mostrando con cifras y experiencias que los niños no van a contagiarse al ir a los jardines. “No estamos hablando desde una experiencia no vivida, les mostramos con cifras que esto es satisfactorio; mostramos que los niños con las relaciones y el uso de material les era muy favorable. Sí nos llegaron casos de COVID, pero no hubo brote porque todos estábamos con las medidas de bioseguridad”, señaló.

Por su parte, Ana María Palacios, madre de familia, explicó que “es una situación compleja y debe ser una decisión libre de los padres si envían o no a los niños. Los papás que se sientan tranquilos lo podrán hacer, y yo creo que el virus va a estar con nosotros por un largo tiempo y no podemos extender esta situación hasta que se acabe”.

Luis Hernando Parra, subdirector de Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, dijo que “en diferentes localidades de acuerdo a las solicitudes se están haciendo la apertura de los jardines. La modalidad de alternancia es que los niños van unas horas y luego hacen aislamiento otras, pero por el pico se tuvo que frenar”.

Además, frente a la fecha tentativa, explicó que “con las condiciones que baje la alerta roja hospitalaria y los contagios, volveremos a reiniciar el plan de alternancia que se ha pensado. Sin embargo, los padres son los que deben decidir si envían o no a sus hijos a los jardines”.

Finalmente, el virólogo Jaime Castellanos manifestó que “en los últimos meses, fundamentalmente en Inglaterra, han publicado que en los jardines no hay mayor contagio para COVID […] Se ha demostrado que es menos eficaz la transmisión en niños que entre los adultos”.