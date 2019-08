Ferro pide que recusación interpuesta por defensa Santos no se resuelva a puerta cerrada

El representante investigador del proceso que se adelanta contra el expresidente Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht, Ricardo Ferro pidió que la sesión en la que se resolverá la recusación interpuesta en su contra por la defensa del exmandatario sea pública.

El congresista señaló que el debate sobre su permanencia en la cabeza de la indagación se debe dar de cara al país.

"Que esa sesión sea pública y que el país conozca tanto nuestros argumentos para decir que no procede la recusación, como el voto que van a proferir los miembros de la Comisión de Acusación", señaló el congresista.

Nuestra función en la comisión es jurídica, no política, no voy a caer en prevaricato: Ferro

Explica por qué sería erróneo decir que podría ser usado por Uribe para hacer daño a Santos. El congresista reitera que no tiene enemigos. #FerroInvestigueSíONo https://t.co/3JwSfZ7Yov pic.twitter.com/2rhu3Yofjc