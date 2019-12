Gobierno niega reducción del esquema de seguridad de Carlos Antonio Lozada

“Hago responsable al Gobierno Nacional de cualquier cosa que pueda suceder con mi seguridad personal, el esquema de seguridad asignado se ha visto reducido en un 80 por ciento por falta de mantenimiento a los vehículos y reducción de personal”, dijo el senador en su cuenta de Twitter.

La Unidad Nacional de Protección le aseguró a la W que esta acusación no es cierta y que el jefe de seguridad del congresista se negó a recibir uno de los vehículos de protección asignado porque tenía una fisura en el bumper.



“Hablé con el senador y con el director de la Unidad Nacional de Protección quien me manifestó quien me manifestó que hubo una dificultad porque hubo alguna falla menor en un vehículo del senador y el esquema consideró que debía ser reemplazado inmediatamente, pero son cosas menores”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.