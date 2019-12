La declaración del expresidente Juan Manuel Santos sobre caso Odebrecht

Después de rendir versión libre ante el Consejo Nacional Electoral, el expresidente Juan Manuel Santos negó que haya evidencia que vincule a su gobierno con sobornos de Odebrecht y con aportes ilegales a su campaña del año 2014.

En primer lugar, dijo que “por respeto a las instituciones asisto pese a que tengo fuero, fui candidato, pero durante la campaña nunca dejé de ser presidente de todas formas estoy aquí para dar mi versión y tratar de esclarecer cualquier cosa que deseen preguntarme”

Además, explicó que “la campaña se inscribió el 4 de marzo de 2014 gerente Roberto Prieto, tesorero Gilberto Contreras y contadora Araceli Rojas “todo el procedimiento de cuentas era manejado por ellos, quienes fueron nombrados y registrados”.

“Sobre la financiación no hubo ninguna financiación extranjera ni se recibieron aportes, todas las cuentas se presentaron a tiempo y tuvieron la auditoría interna de la campaña y una externa asignada por el propio CNE, esa auditoría externa estaba en manos de Mario Ramírez quien auditó en tiempo real cada cuenta, se encargó de revisar ingresos, egresos, después de esas auditorías hubo una auditoría especial que ordenó el CNE y fue aprobada por todas las autoridades” dijo.

También manifestó que “es un tema que ha tenido debate político, me he quedado callado porque soy respetuoso de las instituciones encargadas de investigar”.

De igual forma, aseguró que “cuando estalló el escándalo Odebrecht le dije al fiscal que investigara a profundidad, por todos los efectos que esto puede tener en la confianza extranjera, lo que le dije al país es que me mantendría en silencio y le indiqué a los funcionarios que apoyaran las investigaciones y así se hizo”.

“Después de todas las investigaciones se puede decir que no se ha encontrado nada que relacione a mi gobierno con los supuestos sobornos que estaba pagando Odebrecht, nuevamente por el aspecto mediático y político, llegó a insinuarse o a equipararse el caso Colombia con los casos de Perú, Panamá, en donde presidentes estuvieron en el banquillo, el caso de Colombia fue diferente, en caso de presidente Duque, Uribe o cualquier otro presidente hubiese estado involucrado, los sobornos que aparecieron en Colombia no recayeron sobre mi gobierno sino gobiernos municipales o los que no eran mi gobierno. Aquí se han hecho comparaciones equivocadas y es importante dejar claro para efecto de la opinión pública y la historia” destacó.

Dentro de la declaración también se encuentra que “frente a preguntas de personas, sociedades que han aparecido en medios, no conozco ello no conozco a las personas que han salido a relucir en los medios y no eran parte de la campaña, me refiero a declaraciones de un señor Sanmiguel, Portilla y Moreno, la campaña se financió de acuerdo a la ley y así se vio reflejado en los informes”

“La candidatura presidencial fue apoyada por coalición de partidos y cada uno lleva su contabilidad y cuentas y son ellos los que tienen el deber de presentar las cuentas al CNE” afirmó.

De esta manera, concluyó que “Odebrecht en mi gobierno no recibió ningún favorecimiento, quisieron hacer gestiones para reclamaciones y no se les dio, y en las múltiples licitaciones que se abrieron solo se ganaron una en franca lid, que era de una carretera en Puerto Boyacá no recuerdo en dónde y participaron 15 empresas y esas 15 empresas dijeron que se la ganó Odebrecht en franca lid y una reclamación que tenía Odebrecht en la que pedían trato favorable nunca fue aceptada”.

Finalmete, dijo que “dos expresidentes de la república, trabajé con ellos, los conozco, hoy estamos en orillas políticas diferentes, esas cartas de los expresidentes hacen referencia de unos recursos que ingresaron a la campaña y no hay una sola prueba de que ello haya sido así”.