No había garantías para asistir a esa asamblea: Victoria Sandino

Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016, la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cambió su nombre a Fuerza Alternativa Revolucionara del Común, manteniendo las iniciales Farc, convirtiéndose también en un partido político.

El domingo, la senadora Griselda Lobo, conocida también como Sandra Ramírez, informó a través de las redes sociales que el partido cambió su nombre a Comunes, alejándose de los recuerdos de la guerra al mantener el nombre Farc, según voceros del partido.

En Sigue La W habló la senadora Victoria Sandino sobre por qué no asistió a la conferencia liderada por Rodrigo Londoño. “No asistí porque no había garantías para asistir a esa asamblea, la cual tuvo muchos tropiezos. El proceso de paz se ha visto afectado por el asesinato de nuestros compañeros y porque no se ha implementado el acuerdo”, manifestó.

“Varios integrantes de la dirección se expresan de una manera diferente contra los que no estamos de acuerdo con cosas del partido”, indicó.

Frente a la postura que tiene de Santrich e Iván Márquez señaló que “nosotros anhelamos para que haya condiciones, no solamente para que ellos retornen, sino para que llegue todo el mundo, es decir, que los grupos armados ilegales estén en un proceso de paz y se encuentren vías de solución”.

Además, sobre el cambio del nombre del partido dijo que “ahora se hizo el cambio y no es problema, el problema es que se acabe la estigmatización y el genocidio de nuestra gente, lo cual es una responsabilidad del Estado colombiano”.