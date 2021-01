¿Hay o no intereses políticos en el proceso de revocatoria al alcalde de Medellín?

El movimiento ‘El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar’ argumentó en Sigue La W por qué Quintero debe abandonar el puesto, con enfoque especial en el manejo de la crisis de EPM.

Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria, manifestó que “cuando empezó la audiencia nos dijeron que no podíamos participar. Lamentablemente esos cambios de reglas y de funciones de un momento a otro no tiene ningún sentido […] Jamás en la historia nos había tocado un alcalde tan malo, nunca habíamos visto tanta corrupción”.

Frente a la supuesta participación del Centro Democrático, aclaró que “yo no soy político, soy un pequeño empresario de la ciudad que se indignó tanto que por eso se metió en el cuento de la revocatoria”.

Además, dijo que “el proceso de EPM podrá durar entre 10 a 15 años. Ustedes prometieron en campaña recuperar una plata”.

Le puede interesar:

Por su parte, Álex Flórez, concejal de Medellín por la Alianza Verde, indicó que “los promotores de la revocatoria no cumplen con los dos elementos para que se lleve a cabo. El único mecanismo que permite la aprobación del alcalde es por medio de las encuestas.

“No es la primera ni la última vez que Álvaro Uribe le mienta al país. Es evidente la acción del Centro Democrático en este proceso […] Yo pienso que este proceso no va a prosperar. No tenemos ningún miedo con el proceso, lo que estamos denunciando es que no hay un cumplimiento de los requisitos”, señaló.

También, dijo que el proceso de EPM “los contratistas tuvieron una serie de errores que quedaron evidenciados, esto lo ocultaron porque querían tapar la responsabilidad de ellos”.