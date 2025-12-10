Irán y Egipto rechazaron dedicar un partido del Mundial 2026 a la comunidad LGBTQ+

Banderas de Irán y Egipto, bandera LGBT y logo, Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTOS: Getty Images y FIFA

Irán y Egipto, que se enfrentarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA en junio de 2026, rechazaron que ese partido se dedique a la comunidad LGBTQ+, como desea el ente rector del futbol mundial.

La selección iraní, que se clasificó para la competición en marzo, tendrá como adversarios en el grupo G a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, según determinó el sorteo realizado el pasado viernes en Washington en presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro contra Egipto, que se llevará a cabo en Seattle, ciudad estadounidense con una importante comunidad homosexual, ha sido designado como el “partido del orgullo” LGBTQ+, según varios medios, que afirman que la decisión era anterior al sorteo.

“Es una decisión irracional que favorece a un grupo en particular”, criticó el martes el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, citado por la agencia de noticias Isna.

“Nosotros (Irán) y Egipto nos oponemos a esta decisión”, añadió, sin mencionar el término “partido del orgullo”.

La televisión estatal iraní indicó que Irán “impugnará” esta decisión ante la FIFA.

En virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en Irán y, en algunos casos, pueden ser castigadas con la pena de muerte.

La Federación Egipcia de Fútbol comunicó que había enviado una carta oficial al secretario general de la FIFA Mattias Grafstrom, rechazando “en términos absolutos” cualquier actividad vinculada al apoyo LGBTQ+ durante el partido.

La homosexualidad no está explícitamente prohibida en Egipto, pero a menudo se castiga mediante leyes formuladas de manera vaga que prohíben la “depravación”. Así, la EFA se respalda en los estatutos de la FIFA sobre neutralidad política y social, argumentando que los partidos no deberían ser utilizados para promover causas “sensibles o de naturaleza controvertida”.

El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Irán en una Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Irán y Estados Unidos, que alguna vez fueron aliados cercanos, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán después de la Revolución Islámica.

Irán, que inicialmente había anunciado el boicot al sorteo del viernes en protesta por la negativa estadounidense de otorgar visas a varios miembros de su delegación, finalmente estuvo representado por su seleccionador Amir Ghalenoei y “una o dos personas más”, según anunció un vocero de la federación iraní.

