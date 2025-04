Estos son ocho países del mundo que no celebran Semana Santa: ¿Por qué?

La Semana Santa es la época más importante del año para la Iglesia católica, pues rememora la muerte y resurrección de Jesucristo de Nazareth, significando un momento de reflexión e introspección para los creyentes.

Para las personas no católicas, la ’Semana Mayor’ suele tomarse como un espacio de descanso y esparcimiento para tomar unas cortas vacaciones, ya que el jueves y viernes Santo son días festivos en Colombia.

Fechas de Semana Santa en 2025

En 2025, la Semana Santa se celebrará del domingo 13 de abril al domingo 20 de abril. Las fechas más destacadas son:

Domingo de Ramos: 13 de abril.

Jueves Santo : 17 de abril.

: 17 de abril. Viernes Santo : 18 de abril.

: 18 de abril. Sábado de Gloria: 19 de abril.

Domingo de Viernes Santo Resurrección: 20 de abril.

Al ser una celebración religiosa del catolicismo, países en todo el mundo disponen sus capacidades para el desarrollo de las actividades que aglomeran a miles de personas en diferentes ciudades, principalmente del hemisferio occidental.

No obstante, hay varias naciones en el mundo que no celebran la Semana Santa, debido a que gran parte de su población no es creyente de la religión cristiana. Estos países son principalmente asiáticos y del Medio Oriente.

Países que no celebran Semana Santa

Japón: en el país asiático no se conmemora este festejo porque el catolicismo y el cristianismo no son las religiones predominantes, en su mayoría los japoneses tienen creencias orientadas al budismo y al sintoísmo, que se basa en la veneración a la naturaleza.

en el país asiático no se conmemora este festejo porque el catolicismo y el cristianismo no son las religiones predominantes, en su mayoría los japoneses tienen creencias orientadas al budismo y al sintoísmo, que se basa en la veneración a la naturaleza. Corea del Sur : aunque el catolicismo es una religión que ha tomado fuerza en este territorio, antes no era así, motivo por el cual no se celebra, aunque es posible que esto pueda cambiar.

: aunque el catolicismo es una religión que ha tomado fuerza en este territorio, antes no era así, motivo por el cual no se celebra, aunque es posible que esto pueda cambiar. China : en el país potencia sí se festeja la pascua, pero no de forma oficial, es decir, el gobierno no reconoce estas fechas como días ‘especiales’, pero los católicos tienen libertad de conmemorarlo.

: en el país potencia sí se festeja la pascua, pero no de forma oficial, es decir, el gobierno no reconoce estas fechas como días ‘especiales’, pero los católicos tienen libertad de conmemorarlo. Mongolia: el país del Asia Oriental tiene una creencia distinta, allí predomina el budismo, por lo que no se tiene en cuenta la semana mayor.

el país del Asia Oriental tiene una creencia distinta, allí predomina el budismo, por lo que no se tiene en cuenta la semana mayor. Vietnam : en esta Nación no solo no se conmemora Semana Santa, sino que no se festeja nada con origen religioso, es decir, tampoco se celebra la Navidad.

: en esta Nación no solo no se conmemora Semana Santa, sino que no se festeja nada con origen religioso, es decir, tampoco se celebra la Navidad. Ghana : pese a contar con libertad religiosa, las conmemoraciones de la semana mayor son muy escasas en esta región africana.

: pese a contar con libertad religiosa, las conmemoraciones de la semana mayor son muy escasas en esta región africana. Kazajistán : aquí la religión predominante es el islam, por lo que no es tenida en cuenta la Semana Santa.

: aquí la religión predominante es el islam, por lo que no es tenida en cuenta la Semana Santa. Uzbekistán: igual que el anterior, los creyentes del islam son casi la totalidad de la población.

Países que sí celebran la Semana Santa