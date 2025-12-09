¿Cuándo se conocerá el tercer rival de Colombia en su grupo del Mundial? Es el ganador de un repechaje

Ya se conocen los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así como el calendario oficial de todo el certamen.

Sin embargo, hay algunos grupos de la competencia que no están completos, de cierto modo, pues no se han jugado los repechajes que completarán toda la fase.

Lea más: Estos son los 3 estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Es el caso del grupo K, en donde está la Selección Colombia, Uzbekistán y Portugal, quienes esperan el ganador de un repechaje intercontinental que disputarán tres combinados nacionales: Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Por eso, surge la duda de cuándo se conocerá cuál de estas tres selecciones se ganará el cupo en el grupo.

¿Cuándo se jugará ese repechaje que definirá el tercer rival de Colombia en el Mundial 2026?

Pues bien, estas repescas se jugarán en marzo, es decir, en tres meses a partir de esta fecha. Allí Colombia conocerá su tercer contrincante en el grupo K del Mundial 2026.

Ese repechaje se jugará así: la Selección de Jamaica enfrentará al combinado nacional de Nueva Caledonia, quien gane allí jugará contra la República Democrática del Congo en marzo, y de allí saldrá el clasificado a la Copa del Mundo.

Esto anterior, en otras palabras, serían lo que se conoce famosamente como un triangular.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Lea también: Oficial: Este es el calendario completo del Mundial 2026 con todos los partidos, fechas, sedes y más

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Escuche W Radio en vivo: