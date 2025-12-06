Deportes

Oficial: Este es el calendario completo del Mundial 2026 con todos los partidos, fechas, sedes y más

Conozca cuándo serán las últimas fases del Mundial 2026, como las semifinales y la final.

Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Listo el calendario completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA, este sábado, 6 de diciembre, presentó el fixture completo de cada uno de los 12 grupos y, además, también cuándo se jugarán las rondas finales de la competencia, como las semifinales y la gran final.

Por este motivo, en W Radio le contamos cómo quedó el calendario completo de la Copa del Mundo 2026

Este es el calendario completo del Mundial 2026:

Grupo A

FechaPartidoSede
11 de junioMéxico vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de México
11 de junioCorea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo DEstadio Akron, Zapopan
18 de junioGanador Repechaje Europeo D vs. SudáfricaMercedes-Benz Stadium, Atlanta
18 de junioMéxico vs. Corea del SurEstadio Akron, Zapopan
24 de junioGanador Repechaje Europeo D vs. MéxicoEstadio Azteca, Ciudad de México
24 de junioSudáfrica vs. Corea del SurEstadio BBVA, Guadalupe

Grupo B

FechaPartidoSede
12 de junioCanadá vs. Ganador Repechaje Europeo ABMO Field, Toronto
13 de junioQatar vs. SuizaLevi’s Stadium, Santa Clara
18 de junioSuiza vs. Ganador Repechaje Europeo ASoFi Stadium, Inglewood
18 de junioCanadá vs. QatarBC Place, Vancouver
24 de junioSuiza vs. CanadáBC Place, Vancouver
24 de junioGanador Repechaje Europeo A vs. QatarLumen Field, Seattle

Grupo C

FechaPartidoSede
13 de junioBrasil vs. MarruecosMetLife Stadium, East Rutherford
13 de junioHaití vs. EscociaGillette Stadium, Foxboroug
19 de junioBrasil vs. HaitíGillette Stadium, Foxboroug
19 de junioEscocia vs. MarruecosLincoln Financial Field
24 de junioEscocia vs. BrasilHard Rock Stadium, Miami Gardens
24 de junioMarruecos vs. HaitíMercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo D

FechaPartidoSede
12 de junioEstados Unidos vs. ParaguaySoFi Stadium, Inglewood
13 de junioAustralia vs. Ganador Repechaje Europeo CBC Place, Vancouver
19 de junioGanador Repechaje Europeo C vs. ParaguayLevi’s Stadium, Santa Clara
19 de junioEstados Unidos vs. AustraliaLumen Field, Seattle
25 de junioGanador Repechaje Europeo C vs. Estados UnidosSoFi Stadium, Inglewood
25 de junioParaguay vs. AustraliaLevi’s Stadium, Santa Clara

Grupo E

FechaPartidoSede
14 de junioAlemania vs. CurazaoNRG Stadium, Houston
14 de junioCosta de Marfil vs. EcuadorLincoln Financial Field, Philadelphia
20 de junioAlemania vs. Costa de MarfilBMO Field, Toronto
20 de junioCurazao vs. EcuadorArrowhead Stadium, Kansas City
25 de junioEcuador vs. AlemaniaMetLife Stadium, East Rutherford
25 de junioCurazao vs. Costa de MarfilLincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo F

FechaPartidoSede
14 de junioPaíses Bajos vs. JapónAT&T Stadium, Arlington
14 de junioGanador Repechaje Europeo B vs. TúnezEstadio BBVA, Guadalupe
20 de junioPaíses Bajos vs. Ganador Repechaje Europeo BNRG Stadium, Houston
20 de junioTúnez vs. JapónEstadio BBVA, Guadalupe
25 de junioTúnez vs. Países BajosAT&T Stadium, Arlington
25 de junioJapón vs. Ganador Repechaje Europeo BArrowhead Stadium, Kansas City

Grupo H

FechaPartidoSede
15 de junioEspaña vs. Cabo VerdeMercedes-Benz Stadium, Atlanta
15 de junioArabia Saudita vs. UruguayHard Rock Stadium, Miami Gardens
21 de junioEspaña vs. Arabia SauditaMercedes-Benz Stadium, Atlanta
21 de junioUruguay vs. Cabo VerdeHard Rock Stadium, Miami Gardens
21 de junioUruguay vs. EspañaEstadio Akron, Zapopan
21 de junioCabo Verde vs. Arabia SauditaNRG Stadium, Houston

Grupo I

FechaPartidoSede
16 de junioFrancia vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford
16 de junioGanador Repechaje FIFA 2 vs. NoruegaGillette Stadium, Foxborough
22 de junioFrancia vs. Ganador Repechaje FIFA 2Lincoln Financial Field, Philadelphia
22 de junioNoruega vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford
22 de junioNoruega vs. FranciaGillette Stadium, Foxborough
26 de junioSenegal vs. Ganador Repechaje FIFA 2BMO Field, Toronto

Grupo J

FechaPartidoSede
16 de junioArgentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City
16 de junioAustria vs. JordaniaLevi’s Stadium, Santa Clara
22 de junioArgentina vs. AustriaAT&T Stadium, Arlington
22 de junioJordania vs. ArgeliaLevi’s Stadium, Santa Clara
27 de junioJordania vs. ArgentinaArrowhead Stadium, Kansas City
27 de junioArgelia vs. AustriaAT&T Stadium, Arlington

Grupo K (el de la Selección Colombia)

FechaPartidoSede
17 de junioPortugal vs. Ganador Repechaje FIFA 1NRG Stadium, Houston
17 de junioUzbekistán vs. ColombiaEstadio Azteca, Mexico City
23 de junioPortugal vs. UzbekistánNRG Stadium, Houston
23 de junioColombia vs. Ganador Repechaje FIFA 1Estadio Akron, Zapopan
27 de junioColombia vs. PortugalHard Rock Stadium, Miami Gardens
27 de junioGanador Repechaje FIFA 1 vs. UzbekistánMercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Hector Vivas - FIFA

Grupo L

FechaPartidoSede
17 de junioInglaterra vs. CroaciaAT&T Stadium, Arlington
17 de junioGhana vs. PanamáBMO Field, Toronto
23 de junioInglaterra vs. GhanaGillette Stadium, Foxborough
23 de junioPanamá vs. CroaciaBMO Field, Toronto
27 de junioPanamá vs. InglaterraMetLife Stadium, East Rutherford
27 de junioCroacia vs. GhanaLincoln Financial Field, Philadelphia

Ronda de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Ronda de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026:

