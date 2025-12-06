Oficial: Este es el calendario completo del Mundial 2026 con todos los partidos, fechas, sedes y más

Listo el calendario completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA, este sábado, 6 de diciembre, presentó el fixture completo de cada uno de los 12 grupos y, además, también cuándo se jugarán las rondas finales de la competencia, como las semifinales y la gran final.

Lea más: Listo el calendario completo de Selección Colombia en el Mundial 2026: partidos, fechas, sedes y más

Por este motivo, en W Radio le contamos cómo quedó el calendario completo de la Copa del Mundo 2026

Le puede interesar ¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Hora exacta y ciudad

Este es el calendario completo del Mundial 2026:

Grupo A

Fecha Partido Sede 11 de junio México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México 11 de junio Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D Estadio Akron, Zapopan 18 de junio Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan 24 de junio Ganador Repechaje Europeo D vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México 24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe

Grupo B

Fecha Partido Sede 12 de junio Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A BMO Field, Toronto 13 de junio Qatar vs. Suiza Levi’s Stadium, Santa Clara 18 de junio Suiza vs. Ganador Repechaje Europeo A SoFi Stadium, Inglewood 18 de junio Canadá vs. Qatar BC Place, Vancouver 24 de junio Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver 24 de junio Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar Lumen Field, Seattle

Grupo C

Fecha Partido Sede 13 de junio Brasil vs. Marruecos MetLife Stadium, East Rutherford 13 de junio Haití vs. Escocia Gillette Stadium, Foxboroug 19 de junio Brasil vs. Haití Gillette Stadium, Foxboroug 19 de junio Escocia vs. Marruecos Lincoln Financial Field 24 de junio Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens 24 de junio Marruecos vs. Haití Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo D

Fecha Partido Sede 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay SoFi Stadium, Inglewood 13 de junio Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C BC Place, Vancouver 19 de junio Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle 25 de junio Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos SoFi Stadium, Inglewood 25 de junio Paraguay vs. Australia Levi’s Stadium, Santa Clara

Grupo E

Fecha Partido Sede 14 de junio Alemania vs. Curazao NRG Stadium, Houston 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Philadelphia 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto 20 de junio Curazao vs. Ecuador Arrowhead Stadium, Kansas City 25 de junio Ecuador vs. Alemania MetLife Stadium, East Rutherford 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo F

Fecha Partido Sede 14 de junio Países Bajos vs. Japón AT&T Stadium, Arlington 14 de junio Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez Estadio BBVA, Guadalupe 20 de junio Países Bajos vs. Ganador Repechaje Europeo B NRG Stadium, Houston 20 de junio Túnez vs. Japón Estadio BBVA, Guadalupe 25 de junio Túnez vs. Países Bajos AT&T Stadium, Arlington 25 de junio Japón vs. Ganador Repechaje Europeo B Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo H

Fecha Partido Sede 15 de junio España vs. Cabo Verde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 15 de junio Arabia Saudita vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Gardens 21 de junio España vs. Arabia Saudita Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens 21 de junio Uruguay vs. España Estadio Akron, Zapopan 21 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita NRG Stadium, Houston

Grupo I

Fecha Partido Sede 16 de junio Francia vs. Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 16 de junio Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega Gillette Stadium, Foxborough 22 de junio Francia vs. Ganador Repechaje FIFA 2 Lincoln Financial Field, Philadelphia 22 de junio Noruega vs. Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 22 de junio Noruega vs. Francia Gillette Stadium, Foxborough 26 de junio Senegal vs. Ganador Repechaje FIFA 2 BMO Field, Toronto

Grupo J

Fecha Partido Sede 16 de junio Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City 16 de junio Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara 22 de junio Argentina vs. Austria AT&T Stadium, Arlington 22 de junio Jordania vs. Argelia Levi’s Stadium, Santa Clara 27 de junio Jordania vs. Argentina Arrowhead Stadium, Kansas City 27 de junio Argelia vs. Austria AT&T Stadium, Arlington

Grupo K (el de la Selección Colombia)

Fecha Partido Sede 17 de junio Portugal vs. Ganador Repechaje FIFA 1 NRG Stadium, Houston 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Mexico City 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán NRG Stadium, Houston 23 de junio Colombia vs. Ganador Repechaje FIFA 1 Estadio Akron, Zapopan 27 de junio Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami Gardens 27 de junio Ganador Repechaje FIFA 1 vs. Uzbekistán Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Grupo L

Fecha Partido Sede 17 de junio Inglaterra vs. Croacia AT&T Stadium, Arlington 17 de junio Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Gillette Stadium, Foxborough 23 de junio Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto 27 de junio Panamá vs. Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford 27 de junio Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia

Ronda de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Ronda de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Lea también: Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: El Mundial 2026 será el último que jugará

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026:

The path to glory 🏆



Make your #FIFAWorldCup 2026 predictions ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Escuche W Radio en vivo: