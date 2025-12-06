Oficial: Este es el calendario completo del Mundial 2026 con todos los partidos, fechas, sedes y más
Conozca cuándo serán las últimas fases del Mundial 2026, como las semifinales y la final.
Listo el calendario completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La FIFA, este sábado, 6 de diciembre, presentó el fixture completo de cada uno de los 12 grupos y, además, también cuándo se jugarán las rondas finales de la competencia, como las semifinales y la gran final.
Por este motivo, en W Radio le contamos cómo quedó el calendario completo de la Copa del Mundo 2026
Este es el calendario completo del Mundial 2026:
Grupo A
|Fecha
|Partido
|Sede
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|11 de junio
|Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D
|Estadio Akron, Zapopan
|18 de junio
|Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|Estadio Akron, Zapopan
|24 de junio
|Ganador Repechaje Europeo D vs. México
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|24 de junio
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|Estadio BBVA, Guadalupe
Grupo B
|Fecha
|Partido
|Sede
|12 de junio
|Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A
|BMO Field, Toronto
|13 de junio
|Qatar vs. Suiza
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|18 de junio
|Suiza vs. Ganador Repechaje Europeo A
|SoFi Stadium, Inglewood
|18 de junio
|Canadá vs. Qatar
|BC Place, Vancouver
|24 de junio
|Suiza vs. Canadá
|BC Place, Vancouver
|24 de junio
|Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar
|Lumen Field, Seattle
Grupo C
|Fecha
|Partido
|Sede
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|MetLife Stadium, East Rutherford
|13 de junio
|Haití vs. Escocia
|Gillette Stadium, Foxboroug
|19 de junio
|Brasil vs. Haití
|Gillette Stadium, Foxboroug
|19 de junio
|Escocia vs. Marruecos
|Lincoln Financial Field
|24 de junio
|Escocia vs. Brasil
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|24 de junio
|Marruecos vs. Haití
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Grupo D
|Fecha
|Partido
|Sede
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|SoFi Stadium, Inglewood
|13 de junio
|Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C
|BC Place, Vancouver
|19 de junio
|Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|19 de junio
|Estados Unidos vs. Australia
|Lumen Field, Seattle
|25 de junio
|Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos
|SoFi Stadium, Inglewood
|25 de junio
|Paraguay vs. Australia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
Grupo E
|Fecha
|Partido
|Sede
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|NRG Stadium, Houston
|14 de junio
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|20 de junio
|Alemania vs. Costa de Marfil
|BMO Field, Toronto
|20 de junio
|Curazao vs. Ecuador
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|MetLife Stadium, East Rutherford
|25 de junio
|Curazao vs. Costa de Marfil
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
Grupo F
|Fecha
|Partido
|Sede
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|AT&T Stadium, Arlington
|14 de junio
|Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez
|Estadio BBVA, Guadalupe
|20 de junio
|Países Bajos vs. Ganador Repechaje Europeo B
|NRG Stadium, Houston
|20 de junio
|Túnez vs. Japón
|Estadio BBVA, Guadalupe
|25 de junio
|Túnez vs. Países Bajos
|AT&T Stadium, Arlington
|25 de junio
|Japón vs. Ganador Repechaje Europeo B
|Arrowhead Stadium, Kansas City
Grupo H
|Fecha
|Partido
|Sede
|15 de junio
|España vs. Cabo Verde
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|15 de junio
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|21 de junio
|España vs. Arabia Saudita
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|21 de junio
|Uruguay vs. España
|Estadio Akron, Zapopan
|21 de junio
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|NRG Stadium, Houston
Grupo I
|Fecha
|Partido
|Sede
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|16 de junio
|Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega
|Gillette Stadium, Foxborough
|22 de junio
|Francia vs. Ganador Repechaje FIFA 2
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|22 de junio
|Noruega vs. Francia
|Gillette Stadium, Foxborough
|26 de junio
|Senegal vs. Ganador Repechaje FIFA 2
|BMO Field, Toronto
Grupo J
|Fecha
|Partido
|Sede
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|16 de junio
|Austria vs. Jordania
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|AT&T Stadium, Arlington
|22 de junio
|Jordania vs. Argelia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|27 de junio
|Jordania vs. Argentina
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|27 de junio
|Argelia vs. Austria
|AT&T Stadium, Arlington
Grupo K (el de la Selección Colombia)
|Fecha
|Partido
|Sede
|17 de junio
|Portugal vs. Ganador Repechaje FIFA 1
|NRG Stadium, Houston
|17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|Estadio Azteca, Mexico City
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|NRG Stadium, Houston
|23 de junio
|Colombia vs. Ganador Repechaje FIFA 1
|Estadio Akron, Zapopan
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|27 de junio
|Ganador Repechaje FIFA 1 vs. Uzbekistán
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Grupo L
|Fecha
|Partido
|Sede
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|AT&T Stadium, Arlington
|17 de junio
|Ghana vs. Panamá
|BMO Field, Toronto
|23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana
|Gillette Stadium, Foxborough
|23 de junio
|Panamá vs. Croacia
|BMO Field, Toronto
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|MetLife Stadium, East Rutherford
|27 de junio
|Croacia vs. Ghana
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
Ronda de 32avos
Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.
Ronda de octavos de final
Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.
Cuartos de final
Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.
Semifinales
Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.
Tercer puesto
Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
¿Cuándo será la final del Mundial 2026?
La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?
No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.
Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.
Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.
Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026:
