Valor de los equipos que Colombia enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA

Este viernes 5 de diciembre, se llevo a cabo el tan esperado sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde las selecciones clasificados conocieron a los rivales que enfrentarán durante la primera fase de la competición.

De este modo, los 12 grupos del torneo han sido confirmados y solo queda a la espera conocer cuáles serán las seis selecciones faltantes, quienes jugarán los partidos decisivos del llamado repechaje, durante la fecha FIFA de marzo.

Para el caso de la Selección Colombia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo hará parte del Grupo K, integrado por Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1, es decir, entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Así, tomando como fuente Transfermarkt, página web de estadísticas, puntuaciones y resultados del fútbol mundial, Colombia se puede hacer una idea con relación a los precios del mercado mundial, de lo rivales que enfrentará durante la competición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuál es el valor de la selección Colombia en comparación a sus rivales en fase de grupos?

Colombia

Ubicada en el puesto 18 de las selecciones más costosas, La Tricolor tiene un valor de 295 millones de euros.

De los 26 jugadores que conforman la plantilla, Luis Díaz del Bayern Munich es el más cotizado con un valor de 70 millones de euros. El segundo y tercer puesto lo conforman Jhon Lucumí del Bologna y Daniel Muñoz del Crystal Palace, con un precio de 25 millones de euros cada uno.

Portugal

Los portugueses casi que triplican los 295 de la Selección Colombia, pues tiene un valor estimado de 810 millones de euros, lo que la posiciona en el puesto 6 del ranking mundial.

Sus jugadores más costosos son la dupla de mediocampistas del Paris Saint- Germain. Tanto Vitinha como João Neves tienen un precio de 90 millones de euros, ubicados solo por delante de los 75 millones de Nuno Mendes, también del PSG.

La estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, es cotizado en unos 12 millones de euros.

Uzbekistán

Con un valor de 64 millones de euros, están posicionados en la casilla 59 del ranking, teniendo al defensa central Abdukodir Khusanov del Manchester City como máxima estrella, con un precio de 35 millones de euros.

Valor de las plantillas del último cupo del grupo

De los tres equipos que se disputan el último cupo del Grupo K, tanto Congo como Jamaica logran superar los 64 millones de la selección de Uzbekistán.

República Democrática del Congo

Aaron Wan- Bissaka es quien más le suma valor a la plantilla. El exjugador del Manchester United y actual lateral derecho del West Ham tiene un precio estimado de 24 millones de euros.

Además, Noah Sadiki del Sunderland, amplia el precio de la plantilla por un valor de 15 millones, por lo que los seleccionados de este país logran ubicarse en la posición 40 del ranking, con un precio de 135 millones de euros.

Jamaica

El país centroamericano está valuado en 48 millones de euros y es número 61 de la lista, teniendo como referencias del seleccionado al lateral izquierdo Rico Henry y al defensa central Ethan Pinnock, ambos del Brentford de Inglaterra.

Nueva Caledonia

Para el caso del país de Oceanía, la selección se encuentra en la posición 222 del listado, pues ninguno de sus jugadores tiene un precio evaluado en el mercado internacional.

Solo Luis Díaz, más costoso que 12 selecciones clasificadas

El jugador de 28 años, quien hará su debut mundialista, supera a 12 selecciones ya clasificadas, dando evidencia de la gran diferencia de precios entre los equipos que disputarán este Mundial.

¿Cuál es el top 10 de las selecciones más valiosas?

Inglaterra: 1.290 millones de euros Francia: 1.270 millones de euros España: 919 millones de euros Brasil: 913 millones de euros Italia: 846 millones de euros Portugal: 810 millones de euros Países Bajos: 804 millones de euros Alemania: 784 millones de euros Argentina: 539 millones de euros Suecia: 519 millones de euros

Vea los grupos completos:

