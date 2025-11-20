Listos los enfrentamientos del repechaje para el Mundial 2026: este es el rival de Bolivia
Se realizó el sorteo para conocer el camino de las selecciones que están en búsqueda de los últimos seis cupos para el Mundial.
Cada vez se acerca más la fecha para el Mundial que se jugará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
Restan seis cupos y 22 selecciones ya conocen el camino que deberán enfrentar para estar en la máxima cita orbital, estas están divididas en repechaje Intercontinental y europeo.
Por el lado de la repesca intercontinental solo hay un representante de CONMEBOL: Bolivia; quien estará acompañada de cinco equipos pertenecientes a confederaciones de Oceanía, Asia, Centroamérica y África.
Bolivia entonces deberá jugar contra Surinam, quien quede victorioso de este duelo se enfrentará a Irak y de ahí saldrá el primer clasificado,
Por otro lado, Nueva Caledonia deberá enfrentarse a Jamaica, el vencedor jugará contra República Democrática del Congo.
Estos juegos se realizarán en el mes de marzo entre el 21 y el 31 entre Guadalajara y Monterrey.
En el repechaje europeo hay 16 equipos en búsqueda de cuatro cupos, en donde según su clasificación en el ranking FIFA fueron ubicados en diferentes bombos.
¿Cómo se jugará el repechaje?
- Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia.
- Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania
- Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda