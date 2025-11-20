Listos los enfrentamientos del repechaje para el Mundial 2026: este es el rival de Bolivia

Cada vez se acerca más la fecha para el Mundial que se jugará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Restan seis cupos y 22 selecciones ya conocen el camino que deberán enfrentar para estar en la máxima cita orbital, estas están divididas en repechaje Intercontinental y europeo.

Por el lado de la repesca intercontinental solo hay un representante de CONMEBOL: Bolivia; quien estará acompañada de cinco equipos pertenecientes a confederaciones de Oceanía, Asia, Centroamérica y África.

Bolivia entonces deberá jugar contra Surinam, quien quede victorioso de este duelo se enfrentará a Irak y de ahí saldrá el primer clasificado,

Por otro lado, Nueva Caledonia deberá enfrentarse a Jamaica, el vencedor jugará contra República Democrática del Congo.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇲🇽🇺🇸? pic.twitter.com/5cYxcvFjnT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Estos juegos se realizarán en el mes de marzo entre el 21 y el 31 entre Guadalajara y Monterrey.

En el repechaje europeo hay 16 equipos en búsqueda de cuatro cupos, en donde según su clasificación en el ranking FIFA fueron ubicados en diferentes bombos.

¿Cómo se jugará el repechaje?