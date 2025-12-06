¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Hora exacta y ciudad

Jugadores de la Selección Colombia y Mundial del 2026. Fotos: Getty Images y W Radio.

Este 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Allí, la Selección Colombia conoció sus rivales contra los cuales se enfrentará en tres partidos.

De este modo, la Selección Colombia volverá a tener acción en un campo mundialista ocho años después, pues su última participación en un Mundial fue en Rusia 2018.

En esta edición de la Copa del Mundo, la ‘Tricolor’ quedó eliminada en octavos de final tras caer en penales contra Inglaterra.

Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Conozca cuál es el grupo en el que quedó ubicada la Selección Colombia para la Copa del Mundo de 2026.

Grupo K Selección 1. Portugal 2. Ganador entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia 3. Uzbekistán 4. Colombia

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Este es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026

Después del sorteo de la fase de grupos que se realizó en Las Vegas, Estados Unidos, se definió que el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será contra el combinado nacional de Uzbekistán.

Fecha, hora y sede del primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El primer partido de Colombia en el Mundial 2026, contra la Selección de Uzbekistán, será el 17 de junio a las 10:00 de la noche; sin embargo, por el verano, el partido en nuestro país será a las 9:00 de la noche.

El juego será en México, en la Ciudad de México, en el mítico estadio Azteca.

Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026:

Vea cómo quedaron los grupos del Mundial 2026:

