Estos son los 3 estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Selección Colombia y los estadios en los que jugará en el Mundial. Fotos: Getty Images.

El Mundial 2026 se jugará del 11 al 19 de junio, y tras los resultados que dio el sorteo mundialista en Washington, donde se definió el grupo de la selección Colombia, que es el K, y sus rivales, Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental, se conocieron las sedes en donde la ‘Tricolor’ disputará sus primeros partidos de la Copa del Mundo.

Fecha 1 - Estadio Azteca

El partido contra Uzbekistán será el primero para la ‘Tricolor’, la cual estará de visitante. Se dará el 17 de junio en la Ciudad de México, en el famoso estadio Azteca a las 9:00 de la noche.

En el estadio Azteca ya se han dado partidos muy importantes en la historia del fútbol, como la final del Mundial de 1986, en donde Maradona levantó la Copa Mundial para Argentina.

Este estadio cuenta con capacidad de 83,264 espectadores y también albergará el partido inaugural del Mundial.

Estadio Azteca. FOTO: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images / ALFREDO ESTRELLA Ampliar

Fecha 2 - Estadio de Chivas

El segundo partido será contra el ganador del repechaje intercontinental y se celebrará en Guadalajara, México, en el estadio de Chivas también a las 9:00 de la noche, el 23 de junio.

Estadio de Chivas, México. Foto: Getty Images. / Arturo Peña Romano Medina Ampliar

El estadio de Chivas tiene una capacidad para 49,850 espectadores y es de los más modernos de México, pues fue inaugurado apenas en el 2010, con el nombre de “Omnilife”.

Ahora, por temas de patrocinio, es conocido como el Estadio Akron.

Le puede interesar: Estos son los tres estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha 3 - Hard Rock Stadium

El último partido es el tan hablado Colombia vs. Portugal que se celebrará el 27 de junio a las 7:30 de la noche en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.

Colombia ya ha jugado en este estadio en amistosos pasados, también la final de la Copa América de 2024 donde el título le fue arrebatado por Argentina.

Hard Rock Stadium. (Photo by Chris Arjoon/Getty Images) / Chris Arjoon Ampliar

El estadio tiene una capacidad de 65,300 espectadores y será nuevamente modificado pues está construido para juegos de fútbol americano como los del equipo Miami Dolphins, equipo al cual su dueño había inspirado el nombre original del estadio: ‘Joe Robbie Stadium’.

Escuche W Radio en vivo aquí: