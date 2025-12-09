Junior clasificó a la final de la Liga BetPlay y enfrentará al Deportes Tolima
Medellín y Junior se enfrentaron en el Estadio Atanasio Girardot en la sexta fecha del cuadrangular semifinal del grupo A de la Liga BetPlay 2025-II.
Este lunes 8 de agosto, Independiente Medellín derrotó 2–1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en la última fecha del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, a pesar de este marcador, Junior aseguró su pase a la final gracias a los resultados combinados en la jornada.
El pase del equipo barranquillero se confirmó cuando América de Cali ganó frente a Atlético Nacional en Cali, lo cual lo dejó mejor ubicado en la tabla.
Por eso, la clasificación final del Grupo A quedó a favor de Junior, que terminó como líder del grupo y ahora jugará la final de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima.
Ahora, Junior enfrentará a Deportes Tolima por el título del segundo semestre en los próximos días.
Final del partido, Independiente Medellín 2, Junior 1.
Final segunda parte, Independiente Medellín 2, Junior 1.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Steven Rodríguez (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Didier Moreno (Junior).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Francisco Fydriszewski debido a una lesión.
Falta de José Ortiz (Independiente Medellín).
Jhomier Guerrero (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha.
Cambio en Junior, entra al campo Lucas Monzón sustituyendo a Javier Báez debido a una lesión.
Falta de Ménder García (Independiente Medellín).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Ménder García sustituyendo a Jarlan Barrera.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Jaime Alvarado (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jaime Alvarado (Independiente Medellín).
Steven Rodríguez (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Junior) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Teófilo Gutiérrez.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Leyser Chaverra sustituyendo a Brayan Léon debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Brayan Léon (Independiente Medellín).
Remate fallado por Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Corner,Junior. Corner cometido por Jarlan Barrera.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cambio en Junior, entra al campo Steven Rodríguez sustituyendo a Guillermo Paiva.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Edwin Herrera.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Léider Berrío con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
¡Gooooool! Independiente Medellín 2, Junior 1. Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Guillermo Paiva.
Cambio en Junior, entra al campo Teófilo Gutiérrez sustituyendo a Carlos Esparragoza.
Cambio en Junior, entra al campo Bryan Castrillón sustituyendo a Jesús Rivas.
Cambio en Junior, entra al campo Jhomier Guerrero sustituyendo a Yeison Suárez.
Empieza segunda parte Independiente Medellín 2, Junior 0.
Final primera parte, Independiente Medellín 2, Junior 0.
¡Gooooool! Independiente Medellín 2, Junior 0. José Ortiz (Independiente Medellín) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería tras un saque de esquina.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kevin Mantilla (Independiente Medellín) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Léider Berrío con un centro al área.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado por bajo a la izquierda. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Alexis Serna (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Esparragoza (Junior).
Remate fallado por Alexis Serna (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Jesús Rivas (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jesús Rivas (Junior).
Mano de Yeison Suárez (Junior).
Fuera de juego, Junior. Jermein Peña intentó un pase en profundidad pero José Enamorado estaba en posición de fuera de juego.
El cuarto árbitro ha anunciado 9 minutos de tiempo añadido.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Javier Báez.
Remate fallado por Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jarlan Barrera.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Léider Berrío.
¡Penalti fallado!Edwin Herrera (Junior) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado bajo palos a rás de suelo.
Penalti cometido por Esneyder Mena (Independiente Medellín) con una mano dentro del área.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Didier Moreno.
¡Gooooool! Independiente Medellín 1, Junior 0. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Francisco Fydriszewski.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Jaime Alvarado.
Remate fallado por Jaime Alvarado (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alexis Serna.
Remate fallado por Jaime Alvarado (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Brayan Léon.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jermein Peña (Junior).
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Léider Berrío (Independiente Medellín).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Jesús Rivas después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión José Enamorado (Junior).
Remate fallado por Jesús Rivas (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de José Enamorado.
Remate fallado por Juan Arizala (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Léider Berrío con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Javier Báez.
Falta de Léider Berrío (Independiente Medellín).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Ortiz (Independiente Medellín).
Edwin Herrera (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento