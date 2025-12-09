Junior clasificó a la final de la Liga BetPlay y enfrentará al Deportes Tolima

Este lunes 8 de agosto, Independiente Medellín derrotó 2–1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en la última fecha del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, a pesar de este marcador, Junior aseguró su pase a la final gracias a los resultados combinados en la jornada.

El pase del equipo barranquillero se confirmó cuando América de Cali ganó frente a Atlético Nacional en Cali, lo cual lo dejó mejor ubicado en la tabla.

Por eso, la clasificación final del Grupo A quedó a favor de Junior, que terminó como líder del grupo y ahora jugará la final de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima.

Ahora, Junior enfrentará a Deportes Tolima por el título del segundo semestre en los próximos días.

