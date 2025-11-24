Se revelaron los audios del VAR de la polémica en el América - Junior, ¿Fue gol?

Tras la finalización de la segunda fecha de los cuadrangulares, salen a la luz la resolución de las incidencias más llamativas de los encuentros disputados este fin de semana.

Una de ellas ocurrió durante el encuentro entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla en el Estadio Pascual Guerrero donde, en el minuto 86, un autogol del equipo ‘escarlata’ anotado por Jean Pestaña quedó en duda si sobrepasó la línea, pues el balón fue posteriormente fue despejado por Omar Bertel.

Tras esto, el colegiado Wilmar Montaño acudió al VAR y como explica el video difundido por la Federación Colombiana de Futbol: “El VAR en su chequeo protocolar, utilizando sus mejores ángulos y planos disponibles, identifica en un paso a paso que hay una evidencia para cambiar la decisión tomada en campo, la decisión inicial dada por el árbitro no cambiará a menos de que la revisión de las imágenes muestren un error claro”

Posteriormente, los árbitros encargados del VAR tras revisar la jugada desde diferentes ángulos, confirman la anotación: “Parte bien habilitado, termina en gol. Autogol del #24, confirmamos autogol del #24 Wilmar (Montaño)”.

Escuche los audios del VAR que le otorgaron el empate al Junior ante el América de Cali por la Liga Betplay 2025-II: