Tabla de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras la fecha 2: se aprietan los grupos

Se jugó la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, la cual dejó polémicas, como lo fue la anotación del empate del Junior de Barranquilla ante el América de Cali o algunas acciones en el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

En el grupo A, DIM y Atlético Nacional se enfrentaron en el clásico paisa, uno de los más importantes del país. Aunque hubo diversas acciones de gol y un juego intenso, ninguno se sacó diferencia y empataron sin goles.

En el mismo cuadrangular, pero en el partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla se produjo la polémica de la jornada: un autogol en el que las cámaras del VAR y de la transmisión no muestran una imagen clara sobre entró completamente el balón en el arco defendido por Jorge Soto. El juego concluyó con empate 1-1 en el Pascual Guerrero.

Según los audios del VAR, en dicho autogol de Jean Pestaña no se estableció una causa evidente para cuestionar la decisión del juez de línea, que fue el que señaló el gol.

Ya en el grupo B, Independiente Santa Fe goleó 3-0 Fortaleza con un triplete de Hugo Rodallega, poniendo al cuadro ‘cardenal’ de nuevo en la pelea por el cupo a la final del FPC.

Finalmente, el Deportes Tolima igualó 0-0 con Atlético Bucaramanga en el estadio Manuel Murillo Toro, ambos líderes del grupo B.

Tabla de posiciones del cuadrangular A

Junior de Barranquilla: 4 puntos y diferencia de gol de +1 Atlético Nacional: 4 puntos y diferencia de gol de +1 Independiente Medellín (equipo con punto invisible): 1 punto y diferencia de gol de -1 América de Cali: 1 punto y diferencia de gol de -1

Tabla de posiciones del cuadrangular B

Deportes Tolima (equipo con punto invisible): 4 puntos y diferencia de gol de +1 Atlético Bucaramanga: 4 puntos y diferencia de gol de +1 Independiente Santa Fe: 3 puntos y diferencia de gol de +2 Fortaleza: 0 puntos y diferencia de gol de -4

¿Cómo se juega la fecha 3 de los cuadrangulares?

Grupo A

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

América de Cali vs. Independiente Medellín

Grupo B