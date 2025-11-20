Atlético Bucaramanga superó 1-0 a Independiente Santa Fe y empezó con pie derecho los cuadrangulares

Este miércoles, 19 de noviembre, se dio continuidad a la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-ll y uno de los partidos más destacados de la jornada se realizó en la capital del departamento de Santander, donde Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Américo Montanini.

En un partido muy disputado y de ida y vuelta, Atlético Bucaramanga se hizo fuerte de local y derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe.

El cuadro leopardo se quedó con los tres puntos gracias a la anotación de Luciano Pons, quien marcó en el minuto 16. Asimismo, Gustavo Charrupí fue expulsado al 42′ en el conjunto local.

El único tanto del compromiso llegó en el minuto 16, cuando Luciano Pons marcó de cabeza, tras un centro de tiro de esquina por parte de Fabián Sambueza.

Con esta victoria, Atlético Bucaramanga se ubica en la segunda casilla del grupo B con tres puntos, mismos del Deportes Tolima que le gana la posición por más goles marcados. La tercera y cuarta casilla están Independiente Santa Fe y Fortaleza, ambos sin unidades.

En la próxima fecha, Independiente Santa Fe recibe a Fortaleza el sábado 22 de noviembre. El compromiso será a las 5:00 p.m. y se disputará en el estadio El Campín en Bogotá.

Ese mismo día, pero a las 7:30 p.m., Deportes Tolima se enfrenta al Atlético Bucaramanga en el estadio Manuel Murillo Toro.

