Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: hay clásicos

Se cerró el telón de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II tras la disputa de la última fecha.

Así, se realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales del torneo clausura y en W Radio le contamos cómo quedaron definidos.

Cabezas de series de los dos grupos

En el sistema de funcionamiento de los cuadrangulares los primeros equipos que quedaron en esta fase del todos contra todos no se sortearon, pues primero y segundo son cabezas de grupo directamente: primer puesto va a la primera casilla del grupo A y segundo puesto va a la primera casilla del grupo B.

Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.

Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.

¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?

Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.

El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.

El horario y la fecha de los partidos está por confirmar por la Dimayor.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II?

Cuadrangular A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior

América de Cali

Cuadrangular B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza CEIF

Independiente Santa Fe

¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares?

En el sorteo se definió la primera fecha de los cuadrangulares.

En el grupo A, la primera fecha tendrá superclásico: Nacional recibirá la visita de América en el estadio Atanasio Girardot.

Luego, Junior y Medellín se enfrentarán en el estadio Metropolitano.

En el cuadrangular B, Bucaramanga se ve las caras contra Santa Fe, y Fortaleza recibe la visita del Tolima.

