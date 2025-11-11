Cuentas de América, Santa Fe, Águilas y Alianza para clasificar a cuadrangulares de Liga BetPlay
Conozca todas las combinaciones de posibles resultados y lo que necesita necesitan América de Cali, Independiente Santa Fe, Alianza y Águilas para avanzar a cuadrangulares de la Liga BetPlay.
La fecha 20, la última del todos contra todos, se jugará este 12 y 13 de noviembre, días en que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. América de Cali, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Alianza compiten por dos cupos.
Y es que los primeros seis cupos ya están definidos, aunque no su orden. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior de Barranquilla tienen asegurado su participación en la siguiente fase del torneo.
Por su parte, la sorpresa negativa fue la eliminación de equipos históricos como Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.
Cuentas de América para clasificar a cuadrangulares
El cuadro ‘escarlata’ depende de sí mismo para avanzar a los cuadrangulares. Por eso:
- Si gana ante DIM, avanza sin depender de otro resultado
- Si empata, depende que Águilas Doradas no golee por más de cuatro goles al Deportes Tolima
- Si pierde, necesita que Águilas Doradas no gane.
Cuentas de Santa Fe y Alianza para clasificar a cuadrangulares
Ambos equipos se enfrentan en la última jornada, por lo que el que gane sellará su paso a la siguiente ronda de la Liga BetPlay:
- Si empatan, Alianza le gana el puesto a Santa Fe por diferencia de puntos, pero también deberán esperar que Águilas Doradas no le gane al Tolima.
Cuentas de Águilas Doradas para clasificar a cuadrangulares
El equipo de Rionegro, Antioquia, es el que más complicado tiene asegurar su cupo en las semifinales:
- Si gana, debe esperar que Santa Fe y Alianza empaten
- Si gana y hay un ganador entre Santa Fe y Alianza, que América de Cali pierda por goleada ante Medellín y Águilas ganar su juego ante Tolima.
¿Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay?
Miércoles 12 de noviembre de 2025
- La Equidad vs. Deportivo Pereira: 4:00 de la tarde
- Boyacá Chicó vs. Millonarios: 8:20 de la noche
Jueves 13 de noviembre de 2025
- Llaneros vs. Envigado: 7:00 de la noche
- Independiente Santa Fe vs. Alianza: 7:00 de la noche
- Águilas Doradas vs. Deportes Tolima: 7:00 de la noche
- Independiente Medellín vs. América de Cali: 7:00 de la noche
- Unión Magdalena vs. Fortaleza: 7:00 de la noche
- Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga: 7:00 de la noche
- Deportivo Cali vs. Once Caldas: 7:00 de la noche
- Junior vs. Atlético Nacional: 7:00 de la noche