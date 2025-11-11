Cuentas de América, Santa Fe, Águilas y Alianza para clasificar a cuadrangulares de Liga BetPlay

América de Cali, Águilas, Santa Fe, Alianza y logo de la Liga BetPlay. Fotos: McGiver Barón/Colprensa / (David Jaramillo - Colprensa) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Richard Dangond - Colprensa) / X @LigaBetPlayD

La fecha 20, la última del todos contra todos, se jugará este 12 y 13 de noviembre, días en que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. América de Cali, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Alianza compiten por dos cupos.

Y es que los primeros seis cupos ya están definidos, aunque no su orden. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior de Barranquilla tienen asegurado su participación en la siguiente fase del torneo.

Por su parte, la sorpresa negativa fue la eliminación de equipos históricos como Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.

Cuentas de América para clasificar a cuadrangulares

El cuadro ‘escarlata’ depende de sí mismo para avanzar a los cuadrangulares. Por eso:

Si gana ante DIM, avanza sin depender de otro resultado

Si empata, depende que Águilas Doradas no golee por más de cuatro goles al Deportes Tolima

Si pierde, necesita que Águilas Doradas no gane.

Cuentas de Santa Fe y Alianza para clasificar a cuadrangulares

Ambos equipos se enfrentan en la última jornada, por lo que el que gane sellará su paso a la siguiente ronda de la Liga BetPlay:

Si empatan, Alianza le gana el puesto a Santa Fe por diferencia de puntos, pero también deberán esperar que Águilas Doradas no le gane al Tolima.

Cuentas de Águilas Doradas para clasificar a cuadrangulares

El equipo de Rionegro, Antioquia, es el que más complicado tiene asegurar su cupo en las semifinales:

Si gana, debe esperar que Santa Fe y Alianza empaten

Si gana y hay un ganador entre Santa Fe y Alianza, que América de Cali pierda por goleada ante Medellín y Águilas ganar su juego ante Tolima.

¿Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay?

Miércoles 12 de noviembre de 2025

La Equidad vs. Deportivo Pereira: 4:00 de la tarde

Boyacá Chicó vs. Millonarios: 8:20 de la noche

Jueves 13 de noviembre de 2025