Deportes

Cuentas de América, Santa Fe, Águilas y Alianza para clasificar a cuadrangulares de Liga BetPlay

Conozca todas las combinaciones de posibles resultados y lo que necesita necesitan América de Cali, Independiente Santa Fe, Alianza y Águilas para avanzar a cuadrangulares de la Liga BetPlay.

América de Cali, Águilas, Santa Fe, Alianza y logo de la Liga BetPlay. Fotos: McGiver Barón/Colprensa / (David Jaramillo - Colprensa) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Richard Dangond - Colprensa) / X @LigaBetPlayD

América de Cali, Águilas, Santa Fe, Alianza y logo de la Liga BetPlay. Fotos: McGiver Barón/Colprensa / (David Jaramillo - Colprensa) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Richard Dangond - Colprensa) / X @LigaBetPlayD

La fecha 20, la última del todos contra todos, se jugará este 12 y 13 de noviembre, días en que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. América de Cali, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Alianza compiten por dos cupos.

Y es que los primeros seis cupos ya están definidos, aunque no su orden. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior de Barranquilla tienen asegurado su participación en la siguiente fase del torneo.

Por su parte, la sorpresa negativa fue la eliminación de equipos históricos como Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.

Cuentas de América para clasificar a cuadrangulares

El cuadro ‘escarlata’ depende de sí mismo para avanzar a los cuadrangulares. Por eso:

  • Si gana ante DIM, avanza sin depender de otro resultado
  • Si empata, depende que Águilas Doradas no golee por más de cuatro goles al Deportes Tolima
  • Si pierde, necesita que Águilas Doradas no gane.

Cuentas de Santa Fe y Alianza para clasificar a cuadrangulares

Ambos equipos se enfrentan en la última jornada, por lo que el que gane sellará su paso a la siguiente ronda de la Liga BetPlay:

  • Si empatan, Alianza le gana el puesto a Santa Fe por diferencia de puntos, pero también deberán esperar que Águilas Doradas no le gane al Tolima.

Cuentas de Águilas Doradas para clasificar a cuadrangulares

El equipo de Rionegro, Antioquia, es el que más complicado tiene asegurar su cupo en las semifinales:

  • Si gana, debe esperar que Santa Fe y Alianza empaten
  • Si gana y hay un ganador entre Santa Fe y Alianza, que América de Cali pierda por goleada ante Medellín y Águilas ganar su juego ante Tolima.

¿Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay?

Miércoles 12 de noviembre de 2025

  • La Equidad vs. Deportivo Pereira: 4:00 de la tarde
  • Boyacá Chicó vs. Millonarios: 8:20 de la noche

Jueves 13 de noviembre de 2025

  • Llaneros vs. Envigado: 7:00 de la noche
  • Independiente Santa Fe vs. Alianza: 7:00 de la noche
  • Águilas Doradas vs. Deportes Tolima: 7:00 de la noche
  • Independiente Medellín vs. América de Cali: 7:00 de la noche
  • Unión Magdalena vs. Fortaleza: 7:00 de la noche
  • Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga: 7:00 de la noche
  • Deportivo Cali vs. Once Caldas: 7:00 de la noche
  • Junior vs. Atlético Nacional: 7:00 de la noche

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad