Vibrante definición: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-ll tras la fecha 19
Luego de disputarse la penúltima jornada, se confirmó la eliminación de Millonarios y Alianza FC se metió en el grupo de los mejores ocho.
Este domingo 9 de noviembre se dio por finalizada la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. En el último juego de la jornada, Independiente Santa Fe derrotó en los últimos minutos 1-0 al Deportivo Cali y sueña con la clasificación a cuadrangulares.
La fecha 19 también dejó a otro equipo fuera de carrera para entrar a los mejores ocho. Millonarios empató 1-1 con Envigado y se quedó sin opciones de clasificar a cuadrangulares, algo que no sucedía desde el año 2020.
Por otra parte, seis equipos ya aseguraron su lugar en cuadrangulares. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior se ilusionan con la estrella de fin de año.
Con tres puntos por disputarse, cinco equipos disputan los dos últimos lugares entre el grupo de los mejores ocho. América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas buscarán quedarse con uno de los dos cupos que quedan para cuadrangulares.
Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay
- Envigado 1 Millonarios
- Deportivo Pereira 1 Independiente Medellín 4
- Deportes Tolima 3 Llaneros 1
- Fortaleza 1 Junior 1
- Atlético Nacional 2 Águilas Doradas 1
- Atlético Bucaramanga 2 La Equidad 1
- Once Caldas 1 Deportivo Pasto 0
- Alianza 2 Boyacá Chicó 0
- América de Cali 3 Unión Magdalena 0
- Independiente Santa Fe 1 Deportivo Cali 0
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras juego aplazado de América vs. Boyacá Chicó
- Independiente Medellín: 37 puntos y diferencia de gol de +15
- Atlético Nacional: 37 puntos y diferencia de gol de +15
- Atlético Bucaramanga: 37 puntos y diferencia de gol de +14
- Deportes Tolima: 35 puntos y diferencia de gol de +11
- Fortaleza: 36 puntos y diferencia de gol de +8
- Junior de Barranquilla: 32 puntos y diferencia de gol de +9
- América de Cali: 29 puntos y diferencia de gol de +7
- Alianza Valledupar: 29 puntos y diferencia de gol de +3
- Independiente Santa Fe: 28 puntos y diferencia de gol de +3
- Águilas Doradas: 27 puntos y diferencia de gol de +3
- Once Caldas: 26 puntos y diferencia de gol de -3
- Llaneros: 25 puntos y diferencia de gol de -5
- Millonarios: 23 puntos y diferencia de gol de -4
- Deportivo Cali: 20 puntos y diferencia de gol de -6
- Unión Magdalena: 18 puntos y diferencia de gol de -12
- Deportivo Pereira: 18 puntos y diferencia de gol de -13
- Envigado: 17 puntos y diferencia de gol de -7
- Deportivo Pasto: 16 puntos y diferencia de gol de -5
- Boyacá Chicó: 16 puntos y una diferencia de gol de -14
- La Equidad: 11 puntos y una diferencia de gol de -19
Resta por conocer por parte de Dimayor la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay. Ante la situación de que ya se conocen los clubes descendidos, se esperan que los juegos de los equipos que están disputando un lugar en cuadrangulares se jueguen a la misma por temas de transparencia.
Estos son los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-ll
- Deportivo Cali vs. Once Caldas
- Boyacá Chico vs. Millonarios
- La Equidad vs. Deportivo Pereira
- Llaneros vs. Envigado
- Independiente Santa Fe vs. Alianza FC
- Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Independiente Medellín vs. América de Cali
- Unión Magdalena vs. Fortaleza
- Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Junior vs. Atlético Nacional
