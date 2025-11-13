Sorteo de cuadrangulares Liga BetPlay: fecha, hora y dónde ver EN VIVO

Logos Liga BetPlay y Dimayor / Jarlan Barrera, Marlos Moreno y Guillermo Paiva. Fotos: X @Dimayor @LigaBetPlayD / (Jorge Cuéllar - Colprensa) / (Jairo Cassiani - Colprensa) / Juan Sebastián Henao/Colprensa / (David Jaramillo - Colprensa)

Este jueves, 13 de noviembre, se juega la última fecha (20) del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, por lo que se definen los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del torneo.

Cuatro equipos (América de Cali, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Alianza) luchan por dos cupos para la siguiente ronda de la liga.

De otro lado, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Fortaleza lucharán por ser cabezas de serie y tener de su lado el famoso punto invisible.

¿Cuándo y a qué hora es la hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que el sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 de la noche, hora colombiana, de este 13 de noviembre.

¿Dónde se podrá ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Este evento será transmitido a través de Win Sports, Win +, dueño de los derechos del FPC, y el canal oficial de la Dimayor.

Cabe recordar que a través de las plataformas de W Radio y sus plataformas digitales tendrá toda la información de los cuadrangulares semifinales.

