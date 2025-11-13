Sorteo de cuadrangulares Liga BetPlay: fecha, hora y dónde ver EN VIVO
Al término de la fecha 20 de la Liga BetPlay se realizará el sorteo de los cuadrangulares. ¿Quién festejará la estrella de diciembre?
Este jueves, 13 de noviembre, se juega la última fecha (20) del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, por lo que se definen los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del torneo.
Cuatro equipos (América de Cali, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Alianza) luchan por dos cupos para la siguiente ronda de la liga.
De otro lado, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Fortaleza lucharán por ser cabezas de serie y tener de su lado el famoso punto invisible.
¿Cuándo y a qué hora es la hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que el sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 de la noche, hora colombiana, de este 13 de noviembre.
¿Dónde se podrá ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?
Este evento será transmitido a través de Win Sports, Win +, dueño de los derechos del FPC, y el canal oficial de la Dimayor.
Cabe recordar que a través de las plataformas de W Radio y sus plataformas digitales tendrá toda la información de los cuadrangulares semifinales.
