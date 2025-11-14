Deportes

Listos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: así quedó la tabla

El sorteo en el que se definirán los dos cuadrangulares se llevará a cabo a las 9:15 de la noche de este jueves, 13 de noviembre.

Trofeo de la liga colombiana. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Este jueves, 13 de noviembre, se cerró el telón de la fase del todos contra todos en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde quedaron los 8 primeros definidos que van a disputar el título del segundo semestre de 2025.

Cabe recordar que los ocho primeros son los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del clausura.

PosiciónEquipoPuntos
1Medellín 40
2Tolima38
3Nacional37
4Bucaramanga37
5Junior35
6Fortaleza35
7Santa Fe31
8América29
9Alianza29
10Águilas Doradas27
11Once Caldas27
12Millonarios26
13Llaneros25
14Cali21
15Unión Magdalena21
16Envigado20
17Pasto19
18Pereira18
19Boyacá Chicó16
20La Equidad14

Los cuadrangulares

En materia del sorteo de los cuadrangulares, es importante aclarar que los dos primeros equipos que quedaron en esta fase del todos contra todos no se sortearon, pues primero y segundo son cabezas de grupo directamente: primer puesto va a la primera casilla del grupo A y segundo puesto va a la primera casilla del grupo B.

Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.

Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.

¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?

Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.

El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.

El horario de los partidos está por confirmar por Dimayor.

¿Cuándo y a qué hora es la hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que el sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 de la noche, hora colombiana, de este 13 de noviembre.

