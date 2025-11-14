Listos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: así quedó la tabla

Este jueves, 13 de noviembre, se cerró el telón de la fase del todos contra todos en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde quedaron los 8 primeros definidos que van a disputar el título del segundo semestre de 2025.

Le puede interesar Sorteo de cuadrangulares Liga BetPlay: fecha, hora y dónde ver EN VIVO

Así quedó la tabla del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II tras jugarse la última fecha

Cabe recordar que los ocho primeros son los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del clausura.

Posición Equipo Puntos 1 Medellín 40 2 Tolima 38 3 Nacional 37 4 Bucaramanga 37 5 Junior 35 6 Fortaleza 35 7 Santa Fe 31 8 América 29 9 Alianza 29 10 Águilas Doradas 27 11 Once Caldas 27 12 Millonarios 26 13 Llaneros 25 14 Cali 21 15 Unión Magdalena 21 16 Envigado 20 17 Pasto 19 18 Pereira 18 19 Boyacá Chicó 16 20 La Equidad 14

Los cuadrangulares

En materia del sorteo de los cuadrangulares, es importante aclarar que los dos primeros equipos que quedaron en esta fase del todos contra todos no se sortearon, pues primero y segundo son cabezas de grupo directamente: primer puesto va a la primera casilla del grupo A y segundo puesto va a la primera casilla del grupo B.

Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.

Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.

¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?

Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.

El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.

El horario de los partidos está por confirmar por Dimayor.

¿Cuándo y a qué hora es la hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que el sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 de la noche, hora colombiana, de este 13 de noviembre.

Escuche W Radio en vivo: