Listos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: así quedó la tabla
El sorteo en el que se definirán los dos cuadrangulares se llevará a cabo a las 9:15 de la noche de este jueves, 13 de noviembre.
Este jueves, 13 de noviembre, se cerró el telón de la fase del todos contra todos en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde quedaron los 8 primeros definidos que van a disputar el título del segundo semestre de 2025.
Cabe recordar que los ocho primeros son los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del clausura.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Medellín
|40
|2
|Tolima
|38
|3
|Nacional
|37
|4
|Bucaramanga
|37
|5
|Junior
|35
|6
|Fortaleza
|35
|7
|Santa Fe
|31
|8
|América
|29
|9
|Alianza
|29
|10
|Águilas Doradas
|27
|11
|Once Caldas
|27
|12
|Millonarios
|26
|13
|Llaneros
|25
|14
|Cali
|21
|15
|Unión Magdalena
|21
|16
|Envigado
|20
|17
|Pasto
|19
|18
|Pereira
|18
|19
|Boyacá Chicó
|16
|20
|La Equidad
|14
Los cuadrangulares
En materia del sorteo de los cuadrangulares, es importante aclarar que los dos primeros equipos que quedaron en esta fase del todos contra todos no se sortearon, pues primero y segundo son cabezas de grupo directamente: primer puesto va a la primera casilla del grupo A y segundo puesto va a la primera casilla del grupo B.
Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.
Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.
¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?
Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.
El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.
El horario de los partidos está por confirmar por Dimayor.
¿Cuándo y a qué hora es la hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó que el sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 de la noche, hora colombiana, de este 13 de noviembre.
