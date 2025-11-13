Millonarios derrotó 2-1 a Boyacá Chicó y finalizó su participación en la Liga BetPlay 2025-ll

Este miércoles 12 de noviembre se dio inició, con dos partidos, a la última fecha de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-ll, en la que se define los ocho clasificados a cuadrangulares y definir los cabezas de serie.

Uno de esos partidos fue protagonizado por Boyacá Chicó y Millonarios que se enfrentaron en el estadio La Independencia, en la ciudad de Tunja.

En un juego poco vistoso, sin muchas opciones de ataque y con algunas polémicas, Millonarios derrotó 2-1 a Boyacá Chicó y finalizó su participación por este año.

El cuadro azul se quedó con la victoria gracias a las anotaciones de Leonardo Castro y Beckham Castro, quienes marcaron en los minutos 3 y 52, respectivamente. Entretanto, Jairo Molina marcó el descuento para el equipo local al 19′.

La primera anotación del compromiso fue para el equipo embajador y llegó en el minuto 3, cuando Leonardo Castro tomó el balón y sacó un potente remate de media distancia para marcar el 1-0 parcial.

Pese a esto, la alegría no duró mucho para el conjunto visitante. En el minuto 19, Jairo Molina marcó el empate con un cabezazo, luego de recibir solo un centro desde el costado izquierdo.

En el segundo tiempo, se presentó la anotación que rompió la igualdad en el partido. En el minuto 52, Danovis Banguero entró área y asistió a Beckham Castro, quien remató de primera al primer palo y anotó el 2-1 a favor de Millonarios, resultado que se mantuvo hasta el pitazo final para darle la victoria al cuadro azul.

🔵⚽🔥¡VICTORIA DE MILLONARIOS 2 A 1 ANTE BOYACÁ CHICÓ EN TUNJA! Con goles de Leonardo Castro y Beckham Castro, los ‘Embajadores’ se quedaron con los tres puntos en la última jornada del todos contra todos de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/XHKPdH4Vqc — Win Sports (@WinSportsTV) November 13, 2025

Con este resultado, Millonarios cerró su participación en la undécima posición con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y ocho derrotas. Por su parte, Boyacá Chicó finalizó en la casilla 19 con 16 unidades, al acumular tres triunfos, siete igualdades y 14 caídas.

Por otra parte, la fecha continúa este jueves 13 de noviembre con ocho juegos que se disputarán a las 7:00 p.m. Estos son los partidos que faltan:

Llaneros vs. Envigado

Independiente Santa Fe vs. Alianza

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Independiente Medellín vs. América de Cali

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Junior vs. Atlético Nacional

