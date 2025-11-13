Con Luis Díaz y James, pero sin Quintero: así llega Colombia para el amistoso contra Nueva Zelanda

El primer amistoso de la Selección Colombia programado para el mes de noviembre será ante Nueva Zelanda, será el sábado, 15 de noviembre en el Chase Stadium en La Florida, EE.UU.

Pese a que el combinado nacional ya se encuentra clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscará ganar los dos amistosos de noviembre y así sumar puntos que eleven su clasificación en el ranking FIFA, previo al sorteo del Mundial.

¿Cuáles son los convocados de la Selección Colombia para esta doble fecha FIFA?

Portero: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero

Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo.

Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla. Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Andrés Gómez.

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

¿Cómo llegan las figuras de la Selección Colombia?

La actualidad de los jugadores colombianos en el exterior es para emocionarse, varios de ellos son figuras en sus respectivos equipos en el exterior.

James Rodríguez: El capitán de la Selección Colombia estuvo recientemente en las tapas de los diarios de México y Colombia, esto después de que Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, confirmara que el ‘10’ no continuará en Club León. “Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y queda desearle lo mejor”

James Rodríguez. Foto: AFP. / ADAM HUNGER Ampliar

Luis Díaz: El extremo izquierdo del Bayern Múnich firma una de las mejores temporadas de su carrera. Desde su llegada al conjunto alemán, el guajiro ha logrado convertir 11 goles y ha dado 5 asistencias. En el más reciente encuentro de su club, Díaz anotó el que para muchos es el gol de la temporada, consagrando su gran nivel.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Jorge Carrascal: El exjugador de River Plate fue figura en la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, siendo titular en ambos partidos. Además, anotó el gol de la clasificación. Asimismo, se consolidó como titular en el equipo de Filipe Luis, compartiendo cancha con De Arrascaeta y quitándole lugar a jugadores como Samuel Lino y Bruno Henrique.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Los jugadores colombianos del Crystal Palace han logrado mantener el nivel de competencia que los llevó a ganar la FA Cup la temporada pasada. Pese a que los ‘Eagles’ perdieron a Eberechi Eze, su rendimiento no decayó y de la mano de Muñoz y Lerma actualmente son décimos en la Premier League.

¿Por dónde se puede ver el partido entre Colombia y Nueva Zelanda?

El primer encuentro de la doble fecha de amistosos del mes de noviembre, será transmitido a través de la señal de Gol Caracol y RCN Televisión.

Sin embargo, usted tendrá el minuto a minuto, ranking FIFA, momentos destacados, crónica y más en el portal de W Radio.

Últimos partidos de la Selección Colombia

La Selección Colombia jugó dos amistosos en el mes de octubre, en dicha ocasión se enfrentó a México y a Canadá ¿Cómo le fue?

Ante México

La primera mitad del encuentro se caracterizó por la poca claridad y contundencia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volvieron a mostrar una característica que fue vital a lo largo de la Copa América 2024. La presión sobre los defensores del equipo contrario se hizo notar, no obstante, no se crearon oportunidades claras cuando se pudo recuperar la posesión.

La segunda mitad fue un vuelco total de lo que se vio en la primera mitad, Colombia salió del camerino ‘enchufado’ y logró marcar los goles que cerraron la goleada.

Ante Canadá

En la primera parte del encuentro, Colombia no pudo crear jugadas de peligro que con facilidad generó en la segunda parte del encuentro ante México. La defensa de Canadá junto con las faltas en la mitad de la cancha le pasó factura al combinado nacional.

La dinámica en la parte final cambió y con la ayuda de James, quien entró por Campaz en el entretiempo, con esto, Colombia supo ‘despertar’ y atacó.

Más allá de los cambios, Colombia no bajó los brazos, siguió atacando y jugadas muy claras llegaron; sin embargo, Borré y Román no pudieron aprovecharlas.