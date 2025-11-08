El Bayern Múnich, con Luis Díaz, rompió su racha de 16 victorias con empate ante Unión Berlín

El Bayern de Múnich, para el que volvió a marcar el ‘guajiro’ Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín por 2-2 en la décima fecha de la Bundesliga.

El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus 4 partidos en Champions League, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada.

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

Pese al empate, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el RB Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El gran beneficiado del día fue el Bayer Leverkusen, que infligió un 6-0 al Heidenheim con dobletes del checo Patrik Schic y del argelino Ibrahim Maza (45+1 y 53).

Los hombres de Kasper Hjulmand quedan a un punto del Borussia Dortmund (20 por 21), que vio cómo el Hamburgo le empataba “in extremis” (1-1).

