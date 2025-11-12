Video | Aquel 19: el recuerdo de la primera estrella del América de Cali sigue intacto

Más de cuatro décadas después, los protagonistas del histórico título del América de Cali del 19 de diciembre de 1979 se reencontraron para recordar la hazaña que marcó el inicio de la época dorada escarlata.

“En Provenza empezó a gestarse mucho de los títulos que consiguió América en esa época y uno vuelve a recordar, vuelve a darse cuenta de lo que pasó, de lo que hizo”, relató Willington Ortiz, exfutbolista colombiano.

El tiempo no ha borrado de la memoria de los exjugadores lo que significó aquel momento, ni lo que representó para una generación que vio a los “Diablos Rojos” conquistar su primera estrella.

“América no había sido campeón en 50 años y acá se logró forjar una estrella”, señaló Elkin Congote, exjugador escarlata.

El anhelando reencuentro se dio en el lugar que alguna vez fue su casa de concentración, en Candelaria, Valle del Cauca, donde el médico Gabriel Ochoa Uribe, formó al grupo que cambió para siempre el rumbo del club.

Entre las glorias que asistieron también estuvieron, Alfonso Cañón y Víctor Lugo autores de los dos goles en aquella final ante el Unión Magdalena.

Entre abrazos, risas y recuerdos, los exfutbolistas revivieron una época en la que la pasión y la disciplina se unieron para hacer historia.

“Era una época en la que nosotros veníamos, nos encerrábamos aquí, no había teléfono, no había celulares, lo único que veíamos era salir el bus a Águila Roja, entrenábamos y volvíamos. No nos podíamos volar porque era bien oscuro y había un cementerio a 500 metros”, contó Juan Caicedo, exfutbolista americano.

Para ellos, volver a verse no solo fue revivir los triunfos, sino sentir el cariño de una hinchada que no olvida a quienes cimentaron la grandeza de uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano.

